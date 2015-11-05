​Правда Алиби

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Раушан ШУЛЕМБАЕВА

Традиция хроники международной жизни в казахской прессе также принадлежит Джангильдину. Он первым представлял правительство советов в Казахстане и стал первым чрезвычайным комиссаром Степного края.

В честь 125-летия А. Джангильдина еще в 2009 году был издан сборник документов из архивов Казахстана и России «Чрезвычайный комиссар». Он ценен тем, что впервые опубликовали документы без сокращений и вмешательства в тексты, как это было сделано при первом издании воспоминаний Джангильдина в 1966 году. В новый сборник вошла «Книга путешественника вокруг света Николая Степнова – он же Али-бей Джангильдин», а также его рассказ «Мой путь» и воспоминания сына Чингиза Алибиевича об отце.

В «Книге путешественника...» первые печати были поставлены в Москве в 1910 году. Следует сказать, что «Книга…» являла собой подобие командировочного удостоверения, в ней Алиби ставил отметки и печати о прибытии в тот или иной город или страну. Она была оформлена на Николая Степнова – это революционная кличка Джангильдина. Из путешествий он привез кинематографический аппарат «Кок» и 40 катушек кинопленки о жизни портовых рабочих Испании, Индии, китайских кули. И наг­лядные свидетельства о высокомерном отношении к этим людям англичан и американцев.

«Я приехал к себе на родину и решил использовать свой киноаппарат», – пишет Алиби Тогжанович. В то время в казахском ауле кино было в диковинку. Поэтому вначале люди пугались, думая, что это проделки шайтана, но затем смот­рели с удовольствием. Когда власти узнали о содержании кинопленок, то запретили их показывать, а Алиби решили арестовать. Джангильдину пришлось скрываться и тайком показывать кино. В это время он познакомился с Амангельды Имановым, который помогал ему устраивать кинопоказы. Согласно «Книге путешественника…», Алиби прошел пешком Польшу, Австро-Венгрию, Сербию, Болгарию, Турцию, Сирию, Палестину, Африку, Египет, Абиссинию. Его обратный путь лежал через Аравийский полуостров, Месопотамию, Персию, Индию, остров Цейлон, Малайский архипелаг, Индостан, Сиамское королевство, Южную часть Китая, остров Формозу. В 1912 году он прибыл в Японию, а оттуда через Сибирь – в Россию.

О себе в «Моем пути» Джангильдин пишет: «Родился я в 1884 году в местечке Кайдаул Тургайского уезда, ныне Костанайская область. Отец был батраком, происходил из Средней Орды, из рода кипчаков… У моих родителей было восемь детей – три сына, остальные дочери. Семья жила бедно, отец батрачил у баев…» Революционное крещение Алиби получил в 1905 году в Казани, где учился в учительской семинарии. «В Казани стало известно о манифесте 17 октября. Мы с учителем Ашмариным вышли на демонстрацию… вдруг раздались крики: «Казаки!» Они окружили демонстрантов, начали стрелять в них, избивать нагайками… Вернувшись в семинарию, узнал, что исключен. Решил ехать в Москву и там продолжить учебу». Но в Москве начались репрессии против Джангильдина. «Стало ясно, что преследования царских властей будут продолжаться. Я решил отправиться за границу. Поместил в газете объявление, что отправляюсь пешком в кругосветное путешествие и приглашаю спутников. Отозвались трое: учитель естествознания из Самары Пламеневский, инженер-технолог из Петербурга Полевой и преподаватель Московского коммерческого училища Коровин... Недолго раздумывая, в июле 1910 года тронулись из Москвы в Петербург пешком. На мне были крепкие спортивные башмаки, короткая куртка, войлочная кавказская шляпа, дорожная сумка за спиной, 25 рублей денег в кармане и фотоаппарат. Чтобы добыть на пропитание, мы устраивали платные вечера, читали лекции...»

Эти и многие другие воспоминания Джангильдина интересны и ценны тем, что он был непосредственным участником событий, ставших нашей Историей.

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