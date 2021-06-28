Правда ли, что расстреливать дешевле? Проблемная зона Екатерина Бескорсая, Павлодарская область

Так считают зооактивисты Павлодара, по мнению которых, миллионы, направляемые из казны на варварский метод решения проблемы бродячих кошек и собак, по сути, ситуацию не меняют. Тут и доказательств не нужно, достаточно логики: целевое финансирование год от года остается неизменным, а зачастую даже растет, при этом бродячих животных меньше не становится.

«Мы должны показать себя милосердной нацией» – эти слова Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сказанные о защите животных, любят цитировать волонтеры, но, похоже, не всегда о них вспоминают чиновники.



Конечно, сегодня абсолютно все принято переводить в цифры, а когда это касается государственного финансирования, то предстоит просчитать даже цену нравственного роста общества – сколько будет стоить отказ от самого простого метода борьбы с потенциально опасной уличной живностью.

И вот лишь несколько цифр. По данным управления ветеринарии Павлодарской области, в 2020 году на отлов и уничтожение беспризорных домашних животных региону выделяли 49 млн тенге: эти деньги потратили для умерщвления более чем 12,8 тыс. животных. Сумма на год нынешний выросла нена­много – 50,7 млн тенге. При этом за четыре первых месяца бригады отлова лишили жизни свыше 3 тыс. собак и кошек.



Хватит ли такого же финансирования на другой подход к решению проблемы? Скорее всего, нет. По расчетам, которые подготовило управление ветеринарии в рамках обсуждения законопроекта о гуманном обращении с животными, на строительство круглогодичного питомника на 500 мест необходимо порядка 70 млн тенге, еще 80 млн – на содержание объекта и его потенциальных постояльцев. Это в три раза больше, чем сегодня выделяют на отлов и уничтожение. Причем одного такого объекта на весь регион не хватит.



Но с другой стороны, для бюджета промышленного края – это совсем немного. Например, в нынешнем году в Павлодаре выделяют 73 млн на архитектурную подсветку зданий и парков, в 2019 году управление строительства за счет бюджета на 71,2 млн возводило наружные сети к частному многофункциональному жилищно-гостиничному комплексу «Parassat» (видимо, в рамках какой-то из госпрограмм поддержки бизнеса).

В ситуации с домашними и бывшими домашними животными денежные потоки нужно фактически разворачивать вспять – считают зоозащитники. Сегодня бюджет тратится лишь на отлов и уничтожение уличных кошек и собак, общественники же предлагают не только содержать за счет казны питомники, но и финансировать стерилизацию именно домашних питомцев.



– Пока у нас все сводится к отстрелу. Хотя даже в Гражданском кодексе есть 246-я статья про безнадзорных животных, где речь совсем о других принципах взаимодействия: два месяца дается для розыска владельцев животного, а только потом оно переходит в коммунальную собственность, и его имеют право усыпить. Конечно, все совсем не просто. Например, соберут в приюте пойманных животных, вакцинируют, пролечат, а потом выяснится, что через два месяца никакой хозяин не найден. Получается, что средства потрачены впустую – животное все равно усыпят, – говорит руководитель общественного фонда «Сердца Павлодара», волонтер с многолетним стажем Мария Гребенкина.



При этой зоозащитной организации действует Центр реабилитации раненых бездомных животных, куда попадают собаки, кошки, черепахи, ежи, птички с улиц города, нуждающиеся в срочном лечении. И не первый год общественники просто кричат о том, что в нашей стране должна быть законодательно прописана ответственность владельцев за своих питомцев, и должно быть наказание за то, что животных выбрасывают на улицу, заводят для разведения без контроля.

Кроме того, по мнению Марии и ее единомышленников, нужно вводить обязательную регистрацию и чипирование питомцев, по аналогии с тем, как это делают для сельхозживотных.



Когда будет четкая система учета, тогда и государству окажется легче с финансовой точки зрения, и волонтерам, ибо прекратится бесконечный, безумный рост животных, выброшенных на улицу.

– Основная проблема заключается не в самих бездомных животных – их регулярно отстреливают, они погибают от болезней, аварий, холода, то есть популяция как бы постоянно сокращается. Но ее пополняют питомцы, которые становятся ненужными своим хозяевам, – поясняет Мария. – Тем просто лень или не на что стерилизовать, пристраивать, и котят да щенков просто выбрасывают либо раздают таким же безответственным людям – абы кому. Еще стандарт­ный сценарий – ребенок наигрался подаренным щеночком или кошка повзрослела, начала «кричать» – их выбросили. При этом в государстве могут наказать за не там выброшенный мусор, а вот за брошенную собаку – нет. По степени важности животные получаются ниже мусора.



Помимо того, что нужно регламентировать законодательную ответственность хозяев, разведенцев и заводчиков, требуется предусмотреть наказание за нарушение законов и соблюдать принцип неотвратимости наказания. Также активисты предлагают сделать обязательной стерилизацию домашних питомцев – не выброшенных и уже ставших уличными, а именно тех, у которых еще есть хозяин, естественно, с исключением требования для питомников и заводчиков.

Чтобы такой подход дал эффект и популяция бездомных сократилась принципиально, нужно действовать комплексно и охватить стерилизацией до 80% домашних животных.



Ну и вот здесь можно продумать помощь со стороны государства. Ведь стерилизация – услуга не из дешевых, за нее в ветклиниках просят порядка 20 тыс. тенге.

Мария Гребенкина говорит, что есть опыт пары регионов страны, где хотя бы пытаются идти таким путем – выделяют для общественных организаций целевой государственный заказ на стерилизацию домашних животных.

– Мы этот вопрос не раз обсуж­дали с нашими государственными органами, и я скидывала в павлодарское управление ветеринарии в качестве примера договор, объясняющий принцип госзаказа, по которому уже не первый год выделяются средства на стерилизацию в Таразе. В начале мая мне говорили, что нужен месяц-полтора для местной адаптации документа, но пока сдвигов нет, – говорит активистка.

А вот представители государственных структур заявляют, что в этом вопросе не с финансированием проблемы, а с юридическим обоснованием для выделения средств.



– Пока в законодательство не внесут изменений, сложно что-то продумать, – говорит руководитель управления ветеринарии Павлодарской области Каиржан Байжанов. – Программа, по которой нами выделяются средства, касается отлова и уничтожения бродячих животных, и в ее рамках не прописана стерилизация. Сейчас разрабатывается законопроект о гуманном обращении с животными, и все будет зависеть от того, насколько быстро его примут, ведь там предусмат­риваются и питомники. Например, мы уже привели в порядок городскую ветстанцию, есть там клетки для содержания, но любое отклонение от программы, которая не предусмат­ривает содержание животных, грозит претензиями со стороны конт­ролирующих органов, по­этому нужны изменения в части бюджетного классификатора. Сейчас не на что кормить этих животных, не на что оплачивать работу человека, который будет за ними ухаживать. Мы готовы приступить к такой работе, как только ее регламентируют, сотрудничаем с зоозащитниками, подыскиваем участки, которые в дальнейшем могут служить для строительства питомника. Есть и расчеты для этого.



Каиржан Байжанов также пояснил, что грантовое финансирование по линии госсоцзаказа, которое использовали в других регионах страны, возможно лишь на уровне городов и районов, но областное управление по своей программе такой проект реализовать не сможет.



Впрочем, и в самом Прииртышье тоже был опыт направления финансов не на прямое уничтожение животных, а на превентивные меры. В Павлодаре выделялись небольшие бюджетные деньги на стерилизацию – операторами этого проекта были опять-таки волонтеры, но инициатива – совместно с ветеринарной станцией, причем использовались именно сэкономленные средства ветстанции.

Механизм был такой: через волонтеров животные направлялись на стерилизацию в ветеринарные клиники, потом добровольцы предоставляли все отчеты в ветстанцию, которая оплачивала услуги клиники.



Бывало, что кошек и собак к волонтерам «направляли» с улиц простые граждане, но тогда перед ними ставили условие – если вы хотите стерилизовать за счет бюджетных средств бездомную кошку или собаку, то должны для начала найти им дом.

Поскольку все это делалось на сэкономленные средства, то денег было откровенно мало. Да и честно говоря, механизм их выделения мог не выдержать критики со стороны аудиторов (если проверяющие вдруг захотели бы найти возможность наказать инициаторов, труда бы им это не составило).

По данным Марии, самое большое количество стерилизованных в рамках такого формата животных доходило до 120, в прошлом году на эти цели направляли 300 тыс. тенге, что хватило на 60 животных (и это с учетом скидок, которые ветеринарные клиники делают волонтерам).



Что такое 60 кошек и собак для Павлодара – капля в море. Бывает, что дней за 10 в приют «Сердца Павлодара» принимают по 6–10, а то и больше животных. Сейчас здесь около сотни «постояльцев», и честно говоря, для ресурсов данного общественного приюта с тремя волонтерами – это предел. Чего не сказать об улицах города.



– По большому счету поток такой, что мы еле справляемся – животных и обращений слишком много. У нас нет ни рук, ни места, ни сил – ни моральных, ни физических. Сейчас уже просто не успеваем вести статистику по своим постояльцам, но год назад все записывали – кто, откуда, при каких обстоятельствах поступил, кто обращался. И тогда у нас была цифра – 68 животных за два месяца. Часть из них погибала, часть мы сразу же пристраивали. И это с учетом того, что за последние пару лет у нас сократилось количество безрезультатных звонков, потому что павлодарцы наконец-то поняли – мы работаем по принципу «скорой помощи», и не берем всех подряд с улицы, а только тех, кто нуждается в помощи. Сбила машина, избили живодеры, искусали более крупные животные, случилось ЧП на стройке и тому подобные обстоятельства приводят бедных животных к нам. Раньше же по 30 человек в день сообщали просто о бездомных кошках и собаках. И хотя оценить бездомную популяцию не может никто, могу точно сказать, что на улицах Павлодара не одна и не две тысячи кошек и собак.



Впрочем, в нашей стране вообще нет официальных данных, сколько питомцев живут в казахстанских семьях. Сами зооактивисты примерную статистику отсчитывают от количества жилья в стране. Взаимосвязь такая: усредненно в каждом частном доме проживают одна собака и одна кошка, даже если где-то нет, в другом – несколько животных. Плюс зоозащитники предполагают, что в каждой десятой квартире содержат либо кошку, либо собаку. И вот по таким прикидкам в Казахстане есть 2,6 млн домашних кошек и собак. Это не считая тех, что живут на многочисленных предприятиях и на улицах.

Словом, очевидно, что домашних питомцев много, и также очевидно, что пока не пересчитать всех по головам, ситуацию не развернуть.

