Правовое оформление и укреп­ление государственной границы продиктованы не чем иным, как необходимостью адекватно реагировать на современные угрозы безопасности, такие как международный терроризм, трансграничная преступность, наркотрафик, незаконная миграция и так далее.

В своей январской статье «Независимость превыше всего» Президент Касым-Жомарт Токаев справедливо отметил, что «официальное утверждение государственных границ путем заключения двусторонних договоров и признание этого факта мировым сообществом является практикой только последних нескольких столетий. До этого не было даже таких понятий, как делимитация, демаркация…».

С изменением геополитической ситуации после распада Советского Союза для ведения переговоров с КНР по пограничным вопросам вместо правительственной делегации СССР в сентябре 1992 года была сформирована объединенная делегация правительств Рес­публики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан.

13 января 1993 года был принят Закон «О государственной границе Республики Казахстан».

В сентябре 1999 года постановлением Правительства была образована правительственная делегация Республики Казахстан по делимитации государственной границы Республики Казахстан с Кыргызской Республикой, Российской Федерацией, Туркменистаном и Республикой Узбекистан.

В задачи делегации входило проведение переговоров с правительственными делегациями сопредельных государств, полевое обследование административно-территориальной границы, организация геодезических, гид­рографических и топографичес­ких работ, подготовка и издание картографических материалов, других документов, подготовка и согласование проектов соответствующих международных договоров по итогам делимитации государственной границы. Весь комплекс работ выполнялся в соответствии с планами и техническими требованиями, утвержденными делегациями. Министерство иностранных дел координировало ход переговоров и дипломатическими средствами обеспечивало защиту суверенитета, безопасности, территориальной целостности и нерушимости границ Республики Казахстан.

За основу переговорного процесса было принято административно-территориальное разграничение между бывшими союзными республиками на момент распада СССР. Это означало, что до заключения международных договоров о прохождении линии государственных границ между государствами – членами СНГ административно-территориальной границе временно придавался статус государственной.

Об этом длительном и многотрудном процессе написано множество различных материалов, размещены публикации в отечественной и зарубежной прессе. Но на сегодняшний день самым главным и одновременно уникальным изданием является коллективный труд авторов (З. А. Аманжолова, М. М. Атанов, Б. Ш. Турарбеков) под названием «Правда о государственной границе Респуб­лики Казахстан», посвященный международно-правовому оформлению государственной границы Казахстана с сопредельными странами.

В книге, вышедшей в свет в 2006 году под общей редакцией Касым-Жомарта Токаева, раскрываются многие переговорные нюансы, скрытые за скучным термином «международно-правовое оформление государственной границы Казахстана». В ней впервые излагается подробный анализ процесса делимитации и демаркации государственной границы, освещается история формирования рубежей нашей страны с соседними государствами. Материалы книги дают представление о специфике правового регулирования вопросов территории, сущности и содержании переговоров по определению границы, а также об историческом и международном значении правового оформления государственной границы Казахстана. В целом издание посвящено важнейшему отрезку истории независимого Казахстана.

Творцы этой истории – это преж­де всего Первый Президент нашего государства – Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев, который, будучи политиком мирового масш­таба, приложил весь свой талант и дипломатическое искусство на международной арене, чтобы приблизить момент юридического оформления границ современного Казахстана. Сегодня мы можем с уверенностью констатировать, что во многом именно доверительные и конструктивные взаимоотношения Нурсултана Абишевича с его коллегами – лидерами КНР, РФ, Узбекистана стали мощнейшим фундаментом для выстраивания всего успешного переговорного процесса с делегациями соседних стран.

Неоценим исключительный вклад в процесс успешного завершения пограничных вопросов Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, который, будучи в то время главой МИД, Премьер-министром, Госсекретарем – министром иностранных дел, неизменно держал руку на пульсе переговорного процесса, вникал во все сложные нюансы, давал необходимые установки для выбора наиболее верного и стратегического решения в интересах казахстанской государственности.

В этот сложный и длительный процесс помимо дипломатов были вовлечены многие специалисты, которые работали, как говорится, «на земле»: пограничники, топо­графы, картографы, геодезисты, специалисты водного хозяйства, землеустроители, руководители местных исполнительных органов, представители общественности.

Отдельно хотелось бы выделить важную роль, которую сыграли руководители и члены правительственной делегации – послы по особым поручениям Б. Турарбеков, М. Атанов и В. Гиззатов, директор Международно-правового департамента МИД З. Аманжолова, первый заместитель директора Погранслужбы КНБ Х. Беркалиев, директор РГКП «Казгеокарт» Б. Аманов, начальник отдела делимитации и демаркации РГКП «Казгеокарт» С. Кириллов, начальник отдела геодезии Агентства РК по управлению земельными ресурсами М. Сагындык, офицеры Погранслужбы КНБ Р. Балгабаев и С. Проничев, заместитель начальника отдела делимитации и демаркации РГКП «Казгеокарт» А. Пащенко, геодезисты Б. Ахмадиев, И. Бородин и А. Джазбаев, мои коллеги – сотрудники Управления государственных границ МИД – Н. Сакенов, К. Кульмагамбетов, С. Сейтимбетова, А. Исетов, А. Сую­баев и многие другие.

Думаю, все участники того многолетнего переговорного процесса согласятся со мной в том, что отдельного внимания заслуживает личность первого руководителя делегации, Посла по особым поручениям МИД (а в самом начале – советника министра), к сожалению, рано ушедшего от нас, Бигали Шарипкалиевича Турарбекова. Я бы назвал его знаковой фигурой всего процесса переговоров по периметру наших границ. Он участвовал практически во всех переговорах с КНР, Россией, Узбекистаном, Туркменистаном и Кыргызстаном с 1999 по 2005 год. В 2005 году Бигали Турарбеков был направлен советником Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры (РАТС) Шанхайской организации сотрудничества в Ташкент. Эта командировка оказалась для него последней. В декабре нынешнего года исполнится уже 15 лет со дня его кончины.

Нынешнему поколению молодых дипломатов, к сожалению, вряд ли что-то скажет это имя. Между тем Бигали Турарбеков помимо активной работы в правительственной комиссии по приграничным вопросам также стоял у истоков создания Консульской службы МИД в начале 90-х годов, работал в составе вновь открытого посольства Казахстана в Китае, занимал ответственные должности в Совбезе РК и службе «Барлау».

Мое первое знакомство с этим незаурядным человеком и ярким дипломатом состоялось в начале моей карьеры во внешнеполитичес­ком ведомстве в 2000 году, когда меня, молодого атташе, включили в состав правительственной делегации и определили в качестве ее ответственного секретаря с дислокацией в Представительстве МИД в Алматы. Без долгой раскачки пришлось окунуться в многосложный мир переговорного процесса, постигать азы организационно-протокольных и содержательных мероприятий, вникать в нюансы технического характера. Но самое главное – мне представилась возможность многому научиться у Бигали Турарбекова, перенять умение анализировать и работать с первоисточниками, вовремя концентрироваться над сложными воп­росами, одновременно не упус­кая из виду даже незначительные на первый взгляд факты и события.

Он был требовательным и дос­таточно жестким руководителем, не дававшим спуска своим подчиненным, скупым на похвалы и скрупулезным до мелочей. Но если критиковал, то всегда предлагал свой вариант решения той или иной проблемы.

Его энергичности и активнос­ти можно было только позавидовать. Порой казалось, что он и сам никогда не отдыхает и не дает расслабиться другим. Нередко бывали ситуации, когда мы, несколько членов делегации, срочно выезжали ночью то в Бишкек, то вылетали в Ташкент или в Омск, в автомобиле, купе вагона или в салоне самолета, фактически «на коленке» набрасывая тезисы переговоров, чтобы уже утром провести неформальные встречи и сверить часы по разным нюансам. Рабочие группы регулярно засиживались до поздней ночи, корпя над картами и формулировками итогового протокола встречи. При этом работа шла не только в тиши кабинетов, но и с полевыми выездами, чтобы фактически оценить состояние местности, осуществить детальное обследование участков, а также уточнить непосредственно на местности положение линии границы.

Особо стоит отметить значительный вклад Бигали Турарбекова в успешное разрешение сложных пограничных споров на казахстанско-узбекском участке границы в районе населенных пунктов Багыс и Туркестанец, а также в секторе Арнасайского коллектора.

В те годы, надо признать, ситуа­ция с делимитацией госграницы между Казахстаном и Узбекистаном была одной из резонансных и неоднозначных тем в общественной дискуссии. И это не случайно, ибо самыми сложными оказались вопросы, связанные с урегулированием около двадцати процентов протяженности границы. Это участки, прилегающие к Сарыагашскому, Мактааральскому и Шардаринскому районам Южно-Казахстанской области. Указанные участки проходят по высокоплодородным поливным землям, находящимся в активном сельхозпользовании обеих сторон, с высокой плотностью жилых и хозяйственных строений, с развитой сетью коммуникаций, оросительных систем, обеспечивающих жизнедеятельность населения по обеим сторонам границы.

Придание бывшему административно-территориальному размежеванию статуса государственной границы и установление нового порядка перехода рубежей изменило сложившийся многолетний уклад быта и хозяйствования. Людям, проживающим по обе стороны границы, было тяжело привыкнуть к новому статусу границы. Все это предопределило особое внимание жителей приграничных районов к переговорному процессу.

Поэтому членами правительственной делегации проводилась разъяснительная работа через СМИ, а также с выездами в приграничные районы в целях непос­редственного общения с их жителями. Это была непростая работа, требовавшая профессиональных навыков, знания, особого такта и терпения.

Переговорный процесс по юридическому оформлению казах­станско-узбекской государственной границы привлек пристальное внимание средств массовой информации, а также представителей общественных движений и политических партий, вызывал споры и кривотолки в экспертной среде, часто вырываясь на прос­торы СМИ, обрастая слухами и домыслами.

Помню, как Бигали Турарбеков практически в одиночку принял весь огонь на себя в ходе первой расширенной пресс-конференции по пограничным вопросам в июле 2001 года с беспрецедентным количеством отечественных и зарубежных масс-медиа. Надо признать, что он никогда не избегал каверз­ных вопросов от журналистов, выходил на открытый, честный диалог с активистами общественных организаций и политических движений.

Патриотизм его был не на словах или высокопарных жестах. Успешные и выгодные для Казахстана итоги переговоров он считал делом чести и отдавался своей работе в качестве руководителя делегации с большим воодушевлением и ответственностью. Бигали Турарбеков никогда не шел на сделки со своей совестью, но в интересах дела всегда мог пойти навстречу компромиссному и здравому варианту разрешения той или иной запутанной проблемы. Но по принципиальным для нашего государства моментам стоял на своем до конца, до хрипоты доказывая правоту нашей позиции.

При всем этом всегда искренне подкупали не только его профессионализм и ответственность, но и порядочность и человечность. Бигали Шарипкалиевич всегда близко к сердцу принимал проблемы друзей и коллег, умел находить нужные слова, чтобы поддержать и приободрить собеседника.

По возвращении из очередной длительной и утомительной командировки, еще полностью не отошедший от рабочих впечатлений, он традиционно приглашал в свой кабинет на чашку чая, чтобы обменяться мнениями, спросить совета старших коллег – ветеранов казахстанской дипломатии, которые по большей части находились тогда в южной столице. В их числе Ибрагим Амангалиев, Каир Омаров, Болатхан Тайжан, Болат Нуржанов, Сайлау Батырша-улы, Ауесхан Кырбасов, Советкали Карт­баев, Кайрат Исагалиев и другие.

Мне, начинающему дипломату, было по-особенному почетно и приятно находиться рядом с ними, оказаться свидетелем их интересных, поучительных бесед, послушать увлекательные и курьезные воспоминания. Так, всегда импозантный, подтянутый, с неизменной трубкой или сигарой во рту Ибрагим Ажеевич вызывал неподдельное восхищение у молодых дипломатов своим кругозором, богатым профессиональным опытом и жизненной мудростью.

Также мне выпала удача поработать бок о бок с Муратом Мардановичем Атановым, сменившим впоследствии Бигали Турарбекова в качестве главы переговорной делегации. Грамотный юрист с дипломатической закалкой, всегда корректный и рассудительный, он сразу же снискал доверие и уважение всех членов делегации. На период Мурата Атанова также выпал непростой этап делимитации, а затем и начала демаркации казахстанско-узбекской границы. Этот замечательный старший товарищ и дипломат тоже рано покинул этот мир, уже находясь на должности посла нашей страны в Туркменистане.

К сожалению, с уходом из жизни таких личностей, как И. Амангалиев, Б. Тайжан, С. Курмангожин, Б. Турарбеков, М. Атанов, и других наших старших коллег разных лет завершается целая эпоха и постепенно угасает яркая плеяда ветеранов дипломатии советского периода и первых лет независимого Казахстана.

Отдельно стоит отметить ключевую роль в переговорном процессе опытнейшего юриста-международника, лучшего на сегодня отечественного эксперта по воп­росам международного оформления как сухопутных, так и морских границ Зульфии Алтаевны Аманжоловой. Ее глубокие познания приграничных вопросов, выверенная позиция по принципиальным вопросам, хладнокровие и выдержка вкупе с тонким чувством юмора не раз становились решающим оружием в тонкой и многоходовой дипломатической игре с партнерами по переговорам. Сегодняшняя ответственная позиция Зульфии Аманжоловой в качестве Спецпредставителя Казахстана по вопросам Каспийского моря – справедливый результат ее больших заслуг в этом важном направлении.

Еще один герой этой эпопеи – начальник отдела делимитации и демаркации Сергей Владимирович Кириллов. Выпускник военного вуза, сочетающий в себе армейскую выправку и щегольство, шутник и заводила, он мог расположить к себе любого контрпартнера. При этом обладал энциклопедическими знаниями, являясь кладезем разных историй и анекдотов. Его полным антиподом в технической части делегации был замечательный картограф Андрей Викторович Пащенко, неизменно серьезный и сдержанный трудоголик, педант и эрудит. К тому же человек, влюбленный в свою профессию картографа и геодезиста, он мог днями напролет увлекательно рассказывать об истории картографии, масштабах карт, топографии и геодезии.

Безусловно, в пределах одной газетной статьи невозможно упомянуть всех коллег, дать развернутый и полный анализ того важнейшего и судьбоносного процесса.

В своем интервью газете «Ана тілі» Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что «самое главное – незыблемость нашей государственной границы. Юридическое оформление, делимитация границы Казахстана с Россией, Китаем, государствами Центральной Азии имеют поистине историческое значение».

Сегодня переговорный процесс по юридическому оформлению государственной границы Казахстана уже вошел в отечественную историю как одно из самых значимых достижений казахстанской дипломатии за годы нашей независимости, которой в декабре текущего года исполняется 30 лет.