Правда победителей

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Любовь Шашкова
Книга полковника в отставке, командира батареи артиллерийского дивизиона 19-го танкового корпуса Резерва Главного Командования Орынгали Есенгазиевича Есенгазиева «Судьба комбата» вышла в 2010 году в издательстве «Жибек Жолы» при поддержке Фонда Первого Президента Республики Казахстан в серии «Великая Отечественная».
С началом войны призывник Орынгали Есенгазиев был направлен в Сумское артиллерийского училище, из которого вышел в звании лейтенанта. Боевое крещение получил командиром взвода 122-миллиметровых гаубиц в Подмосковье, на Калининском фронте в 150 километрах от Москвы на знаменитом Ржевском плацдарме, который называли «долиной смерти». Освобождал города и села России, Белоруссии, Литвы, Латвии, Польши, Украины, Молдавии, Румынии, Венгрии, Болгарии. Десять осколочных ранений, две контузии, неоперабельный осколок снаряда – таковы его «трофеи» войны.
«Мемуары полковника Есенгазиева написаны суровым солдатским слогом. Это не литература о войне, а сама война – фронтовые записи и размышления профессионального военного, прошедшего тяжкий путь от неизбежных на войне потерь до Великой Победы. Особенно впечатляют малоизвестные страницы войны, грозные и печальные эпизоды, страницы наших неудач и торжеств, яростных атак и артналетов. Современному поколению военнослужащих трудно себе представить, что означает освобождение такого крупного города, как Рига «живой силой», то есть без применения артиллерии, танков, бомбардировочной авиации. Однако это было сделано советскими солдатами во имя сохранения материальных и культурных ценностей одного из старейших городов Европы», – пишет о книге генерал-майор Е. З. Тургумбаев.
Эта книга отличается не только суровой правдой войны, но и профессиональным анализом поражений и побед, ветеран пишет и о горьких ошибках командования, приведших к огромным людским потерям, и о героическом напряжении и самопожертвовании ради Родины, которыми и была добыта Победа. Вот только одна страничка этой книги: «Витебскую наступательную операцию советские войска проводили с 13 декабря 1943 года по 18 января 1944 года, стремясь обойти город с востока и запада, ведя тяжелые и кровопролитные бои. И все же Витебск взять нам так и не удалось. Обеспеченность наступающих дивизий численным составом, боевой техникой, вооружением, как стало известно потом, составляло 19 процентов. Многое мне пришлось повидать за свой первый год войны, но таких яростных и ожесточенных боев, какие разгорелись в конце января – начале февраля 1944-го года под Витебском, встречать не доводилось. Ценой отчаянных усилий, буквально истекая кровью, нашим войскам удалось все-таки сковать ведущие фашистские силы группы армии «Центр», что в какой-то мере способствовало начавшейся в конце июня 1944 года общей стратегической наступательной операции «Багратион».
Именно поэтому, видимо, навечно остались в памяти народной как символы, обозначающие бессмертное величие солдатского подвига, не только слова победы – «Сталинград», «Курск», «Берлин», но и горьких потерь и многотрудных боев: «Ленинград», «Ржев», «Витебск» и другие. Удивительно, но ровно через тридцать лет после боя под Витебском, где я был тяжело ранен, судьба напомнит мне о том рубеже, где мы сошлись тогда с врагом буквально лицом к лицу. В 1974 году я неожиданно получил за этот бой награду, которая все эти годы ожидала меня: орден Отечественной войны II степени».
Литературную запись мемуаров Орынгали Есенгазиева сделал замечательный казахстанский журналист, бывший казправдинец Валерий Петрович Огнев. К сожалению, книги ветеранов-фронтовиков выходили и выходят небольшими тиражами. Не знаю, можно ли найти их в книжных магазинах. Но в Интернете они есть. Читайте правду победителей о Великой войне и Великой Победе.
Ждем ответов читателей на вопросы ([email protected]):
1. Какие книги вы перечитываете, их значение в вашей жизни?
2.Что из казахстанской литературы последнего времени вам запомнилось, остановило внимание?

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