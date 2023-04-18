Правда всегда одна

Колонка обозревателей
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Михаил Тё

Похоже, распространенное выражение «Клиент всегда прав» постепенно теряет актуальность. И это наглядно продемонстрировали случаи, о которых рассказали местные жители в одном из пабликов в социальных сетях.

Из них становится ясным, насколько изменилось отношение к клиентам у поставщиков услуг, которых, увы, не заботят ни их собственная репутация, ни риск потерять клиентуру, а значит, стабильный доход. Ведь крылатая фраза появилась далеко не случайно, а из-за владельца магазина, который очень хотел превратить случайно зашедших покупателей в постоянных.

Этот коммерсант думал о будущем, желал сделать торговую точку популярной, потому и беспокоился о том, чтобы покупатели уходили довольными, даже если они и не всегда были правы.

В нашем случае речь идет о взаимоотношениях между водителями и пассажирами. Сразу несколько фактов грубого поведения зафиксировали горожане, проехавшие в автобусе, которым управлял гражданин, оскорблявший их нецензурной бранью. Люди жалуются: почему по непонятной причине тот срывался на людей и портил им настроение на весь день?

Каждый раз этот водитель предлагал всем, кто обратился к нему с каким-либо вопросом, к примеру, уточнить, какая следующая остановка, ездить на такси…

Самое интересное, что и такси не всегда гарантирует комфортную поездку до пункта назначения. На днях произошел примечательный случай, когда вновь пассажир и водитель не сошлись во мнениях. Скандал разразился, говоря образно, не на ровном месте. Таксист, принявший заказ, повез клиентку, но, доехав до определенного места, где был разбит асфальт, отказался ехать дальше.

Женщина долго ругалась и спорила с ним, но водитель настаивал на том, чтобы она покинула салон его автомобиля. Отвезти обратно, как того требовала пассажирка, он тоже не пожелал. Клиентка даже грозила таксисту правоохранительными органами. Но это не остановило его и не помешало высадить возмущенную гражданку прямо посреди улицы.

Местные жители, узнавшие об этом случае, как часто бывает, разделились на два лагеря. Одни стали поддерживать пострадавшую и критиковать поведение таксиста, а другие (видимо, тоже владельцы автомобилей) начали открыто высказываться о чересчур агрессивном поведении пассажирки и заявлять, мол, водитель поступил правильно, и его действия полностью оправданы. Ведь, по их оценке, ремонт машины после езды по ямам и кочкам обойдется в разы больше, чем он заработает на заказе, и вообще, дескать, во всем виноваты местные власти, которые не следят за состоянием дорог. Как говорится, нашли крайнего.

С одной стороны, таксиста понять можно (чисто по-человечески), а с другой – он абсолютно не прав, ведь работа есть работа: коль уж взялся за косу, так следует косить. Ведь издержки есть во всем.

Скорее всего, тот, кто промышляет частным извозом, полагает, что жителей в городе хватает и кто-нибудь в любом случае станет следующим пассажиром. Видимо, теперь тот, кто платит, далеко не всегда заказывает музыку. А порой, подобно скупому, хотя таковым и не является, платит дважды.

Популярным выражением, что клиент всегда прав, пользуются многие, причем при любом удобном для них случае. Будь то недовольство купленным товаром, качеством обслуживания или даже чересчур высокой ценой. Каждый раз они бьют по столу кулаком и встают в позу, доказывая правоту.

Несомненно, бывают ситуации, когда это можно и нужно делать. Но порой попадаются такие клиенты, которым любой будет не рад. И тогда, безусловно, становится актуальной вторая часть крылатой фразы: клиент прав только до тех пор, пока... не доказано обратное.

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