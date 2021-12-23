Первый заместитель Премьер-министра Алихан Смаилов провел заседание рабочей группы по развитию криптоиндустрии и блокчейн-технологий.

В ходе совещания были рассмотрены вопросы, связанные с осуществлением пилотного проекта по банковскому обслуживанию криптобирж на площадке Международного финансового центра «Астана» (МФЦА).

Как полагают эксперты, реализация проекта позволит обеспечить дополнительные налоговые поступления в бюджет страны, создаст новые рабочие места, а также послужит импульсом для совершенствования нацио­нального законодательства в части регулирования деятельности криптобирж и обеспечения прозрачности криптовалютных потоков.

На сегодняшний день заинтересованность к участию в пилотном проекте выразил ряд банков Казахстана. По итогам заседания Алихан Смаилов поручил ускорить разработку правил функционирования криптобирж на площадке МФЦА и их взаимодействия с банками второго уровня, сообщила пресс-служба Премьер-минист­ра РК.