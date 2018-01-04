Общество
Правила госрегистрации автомобилей изменились в Казахстане
В Казахстане кардинально изменились правила государственной регистрации транспортных средств, сообщает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции.

АДГСПК проведен анализ государственных услуг по регистрации и перерегистрации, учету транспортных средств.

"В целях исключения необходимости повторной оплаты государственной пошлины (с 2018 года в размере 6 798 тенге с учетом ежегодного увеличения размера МРП) при повторном присвоении госномеров до 30 рабочих дней, на основании рекомендаций агентства внесены изменения и дополнения в Налоговый кодекс. Нововведение начало действовать с этого года", – говорится в сообщении ведомства на официальной странице в Facebook.

Отмечено, что, как показала практика, ранее граждане при снятии с учета автомашины, повторно присваивая эти же госномера на новую регистрируемую автомашину, повторно платили госпошлину в размере 2,8 МРП, в том числе, когда они находились на хранении в специальных ЦОНах или регистрационно-экзаменационных подразделениях МВД.

Так, за год в среднем на хранение государственных регистрационных номерных знаков подают заявление порядка 11 тыс. граждан, и это эквивалентно оплате государственных пошлин за их присвоение на автомашины на сумму более 63 млн тенге.

Наряду с этим при утере или непригодности одной единицы автомобильного номера гражданам приходилось в обязательном порядке оплачивать государственную пошлину за весь комплект (2 единицы) или перерегистрировать автомашину.

К примеру, за год в среднем на изготовление дубликата государственных регистрационных номерных знаков подают заявления порядка 1,9 тыс. граждан на сумму более 11 млн тенге.

"В целях исключения дополнительных затрат со стороны автовладельцев, также, согласно новому Налоговому кодексу, представляется возможность подачи заявления на изготовление 1 единицы автомобильного номера на сумму 3 399 тенге вместо 6 798 тенге", – сказано в релизе агентства.

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