Правила исполнения представителем держателей облигаций своих функций и обязаннос Законы 110

Утверждены постановлением правления

Национального банка Республики Казахстан

«Об утверждении Правил исполнения представителем держателей облигаций

своих функций и обязанностей, о порядке и случаях досрочного прекращения

его полномочий, а также о требованиях к содержанию договора о представлении интересов держателей облигаций, заключаемого между эмитентом

и представителем держателей облигаций»

от 12 ноября 2003 года, № 397 Настоящие Правила устанавливают порядок исполнения представителем держателей облигаций (далее — представитель) своих функций и обязанностей, порядок и случаи досрочного прекращения его полномочий, а также требования к содержанию договора о представлении интересов держателей облигаций, заключаемого между эмитентом и представителем. Глава 1. Исполнение представителем функций и обязанностей 1. Контроль за исполнением эмитентом обязательств перед держателями облигаций осуществляется представителем путем получения периодических отчетов эмитента в порядке и в сроки, установленные договором о представлении интересов держателей облигаций, заключаемым между эмитентом и представителем (далее — договор), а также направления эмитенту соответствующих запросов и получения от него сведений об исполнении эмитентом обязательств перед держателями облигаций. 2. Защита прав и интересов держателей облигаций осуществляется представителем путем обращения: 1) к эмитенту с требованиями об исполнении его обязательств, установленных проспектом выпуска облигаций, перед держателями облигаций; 2) в государственный орган, осуществляющий регулирование и надзор за рынком ценных бумаг (далее — уполномоченный орган), и иные государственные органы Республики Казахстан; 3) в суд с исковым заявлением о защите прав и интересов держателей облигаций на основании выданных ими доверенностей. 3. Договор залога в отношении имущества, являющегося обеспечением исполнения обязательств эмитента перед держателями облигаций (далее — договор залога), заключается между эмитентом и представителем до государственной регистрации выпуска облигаций. Эмитент в случае полной или частичной утраты или повреждения имущества, являющегося обеспечением исполнения обязательств эмитента перед держателями облигаций (далее — залоговое имущество), принимает меры по его восстановлению или замене в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 4. Представитель информирует держателей облигаций о своих действиях в соответствии с пунктом 2 настоящих Правил и о результатах таких действий путем передачи соответствующего сообщения в печатное издание в течение семи календарных дней со дня обращения или получения результатов для опубликования. 5. При наличии обстоятельств, которые могут повлечь убытки держателей облигаций, или если состояние залогового имущества не обеспечивает исполнение обязательств эмитента в полном объеме, представитель в течение десяти календарных дней со дня обнаружения им данных обстоятельств обязан известить: 1) уполномоченный орган путем направления письменного уведомления; 2) держателей облигаций путем передачи соответствующего сообщения в печатное издание для опубликования. 6. Контроль за состоянием залогового имущества осуществляется представителем посредством: 1) ознакомления с оригиналами документов, подтверждающими права эмитента на залоговое имущество; 2) получения информации от эмитента о состоянии залогового имущества; 3) получения от эмитента его финансовой отчетности на любую дату или по итогам квартала; 4) проведения ежегодного анализа финансового состояния эмитента на основе его финансовой отчетности, подтвержденной аудитором. 7. Действия представителя в отношении залогового имущества осуществляются им в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Глава 2. Досрочное прекращение полномочий представителя 8. Досрочное прекращение полномочий представителя держателей облигаций наступает в следующих случаях: 1) отзыва лицензий на осуществление кастодиальной и (или) брокерско-дилерской деятельности на рынке ценных бумаг; 2) прекращения деятельности представителя в связи с реорганизацией, ликвидацией в соответствии с законодательством Республики Казахстан; 3) по соглашению сторон; 4) на основании судебного решения о расторжении договора. 9. При наступлении случаев, указанных в подпунктах 1) и 2) пункта 8 настоящих Правил, представитель в течение трех календарных дней извещает об этом эмитента путем направления ему соответствующего письменного уведомления. 10. Расторжение договора и договора залога осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Глава 3. Договор о представлении интересов держателей облигаций, заключаемый между эмитентом и представителем 11. Договор помимо условий, установленных законодательством Республики Казахстан, содержит следующие сведения о порядке и сроках: 1) представления эмитентом представителю информации: о предстоящем общем собрании акционеров (участников), если повестка дня данного собрания содержит вопросы, затрагивающие права и интересы держателей облигаций; о решениях совета директоров и общих собраний акционеров (участников), если принимались решения по вопросам, затрагивающим права и интересы держателей облигаций; о выплате вознаграждений по облигациям и основного долга по ним; об исполнении иных обязательств эмитентом перед держателями облигаций, установленных проспектом выпуска облигаций; 2) исполнения представителем функций и обязанностей; 3) извещения представителем держателей облигаций; 4) досрочного прекращения полномочий представителя; 5) замены (восстановления) эмитентом заложенного имущества в случае его порчи, снижения оценочной стоимости или утраты; 6) представления эмитентом представителю своей финансовой отчетности. Глава 4. Заключительные положения 12. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан. Председатель Национального банка

Г. МАРЧЕНКО