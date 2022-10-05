Свежий выпуск
Правила культурного поведения
Елена Левкович

Петь на сцене, заниматься спортом и творчеством будем по новым правилам.

На площадке столичной СЦК прошел брифинг, посвященный совершенствованию законодательства в сфере культуры. Как рассказала заместитель председателя Комитета культуры МКС РК Кумис Сеитова, все еще существует ряд проблем, возникающих в процессе проведения социально значимых мероприя­тий в области культуры из-за отсутствия регламентирующих документов. Они решаются законотворческой деятельностью, вносятся соответствующие поправки в Закон РК «О культуре».

Коррективы коснулись насущного вопроса – подушевого финансирования творческого и спортивного заказов.

– В целях совершенствования механизма государственного спортивного и творческого заказа Министерством культуры и спорта Республики Казахстан принят приказ по внесению изменений и дополнений в нормативные правовые акты по вопросам подушевого финансирования творческих кружков и спортивных секций, который вступил в силу 2 октяб­ря, – сообщила Кумис Сеитова. – Правила предусматривают опти­мизацию количества ваучеров от 2 до 1 на одного ребенка – эта поправка внесена с целью охвата большего количества детей государственным творческим и спортивным заказом или государственным образовательным заказом путем распределения выделенного бюджета на большее количество детей. Если раньше один ребенок мог ходить на две секции по двум ваучерам, то теперь мы ограничиваем одним вау­чером, но охватываем большее число детей.

Правилами установлены минимальные требования к материально-техническому оснащению помещений в виде зеркал, станков в танцевальных залах, напольного покрытия. Скорректирован и возраст детей: где-то возрастная планка снизилась, где-то поднялась. При этом обязательным требованием является интеграция с информационной системой «Национальная база данных образования».

Отдельно высказалась спикер о недобросовестных исполнителях.

– Всем известно, что в 2020 году вносились поправки в Закон «О культуре», устанавливающие требования к организаторам культурно-зрелищных мероприятий и исполнителям, предусматривающие обязательное информирование об использовании фонограммы, а также требования к артистам этического характера по недопущению неподобающего поведения. В настоящее время ведется работа по введению штрафных санкций в рамках Кодекса об административных правонарушениях в случае обнаружения подобных фактов, – отметила Кумис Сеитова.

Коснулись изменения и кино­сферы. Так, расширен круг субъек­тов кинематографической деятельности для получения государственной финансовой поддержки в сфере кинематографии индивидуальными предпринимателями; изменены принци­пиальные подходы к определению государственного фонда фильмов и его хранению, сам госфонд кинофильмов при этом определен как киноколлекция.

Отдельно в рамках закона регламентированы вопросы хранения и использования сценическо-постановочных средств, которые были приобретены во время съемок и производства национальных фильмов.

Значимым нововведением стало и создание Национальной кинокомиссии с целью продвижения нашей страны в качестве съемочной площадки для международного кинопроизводства. При этом упрощены требования для международных кинематографических организаций, претендующих на получение субсидий в сфере кинематографии при использовании территории Республики Казахстан в качестве съемочной площадки, также установлены новые подходы к распределению средств, выделяемых на производство национальных фильмов. Отныне все отснятые за счет госбюджета фильмы, исходные материалы будут принадлежать государству.

Кроме того, в Закон «О культуре» внесены поправки по расширению компетенции уполномоченного органа по утверждению порядка определения тематических направлений и нормативов финансирования социаль­но значимых мероприятий в области культуры и культурных мероприя­тий в Республике Казахстан и за рубежом. До конца года также будет разработано 14 подзаконных актов.

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