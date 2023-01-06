Правила льготного микрокредитования молодежи утвердили в Минтруда

Экономика , Общество
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Срок кредитования составляет до 5 лет для любых целей, за исключением животноводства. Для этого направления деятельности – до 7 лет.

Фото: Kazpravda.kz

Министерство труда и социальной защиты населения РК утвердило правила льготного микрокредитования для молодых людей в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МТСЗН РК.

Правилами предусмотрено предоставление на конкурсной основе микрокредитов для молодых людей в возрасте с 21 года до 35 лет, желающих начать предпринимательскую деятельность, либо занимающихся предпринимательством.

Кредиты будут выдаваться через АО «Аграрная кредитная корпорация». Номинальная ставка вознаграждения – не более 2,5% годовых. Максимальная сумма займа – до 5 млн тенге, с обязательным условием наличия залогового обеспечения.

Срок кредитования составляет до 5 лет для любых целей, за исключением животноводства. Для этого направления деятельности – до 7 лет.

Также предусмотрен льготный период по погашению основного долга и вознаграждения, который составляет не более 1/3 (одной трети) продолжительности срока микрокредитования.

В настоящее время МТСЗН ведет работу по:

- заключению кредитных договоров с местными исполнительными органами;

- заключению договора поручения местных исполнительных органов с АО «Аграрная кредитная корпорация»;

- созданию региональных комиссий по рассмотрению бизнес-проектов.

Правила вступили в силу с 1 января 2023 года.

О начале приема заявок на получение микрокредита и адресах офисов, куда необходимо обратиться, будет сообщено дополнительно, добавили в Минтруда.

 

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