Правила поведения при захвате в заложники распространили казахстанские прокуроры

Общество
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Главная транспортная прокуратура РК разработала памятку для населения, рассказывающую, что делать в случае захвата в заложники, передает Kazpravda.kz.

В надзорном органе отметили, что каждый случай взятия заложников "своеобразен и отличается от других".

Так, если вы оказались в заложниках следует:
1) по возможности скорее возьмите себя в руки, успокойтесь и не паникуйте;
2) если Вас связали или закрыли глаза, попытайтесь расслабиться, дышите глубже;
3) подготовьтесь физически, морально и эмоционально к возможному суровому испытанию. При этом помните, что в большинстве случаев захвата людей заложники оставались в живых. Будьте уверены, что специальные и правоохранительные органы уже принимают профессиональные меры для Вашего освобождения;
4) не пытайтесь бежать, если нет полной уверенности в успехе побега;
5) запомните как можно больше информации о террористах. Целесообразно установить их количество, степень вооружения, составить максимально полный словесный портрет, обратив внимание на характерные особенности внешности, телосложения, акцента и тематики разговоров, темперамента, манер поведения и др. Подробная информация поможет впоследствии в установлении личностей террористов;
6) по различным признакам постарайтесь определить место своего нахождения (заточения);
7) по возможности расположитесь подальше от окон, дверей и самих похитителей, т. е. в местах большей безопасности в случае, если будут приняты активные меры по Вашему освобождению (штурм помещения, огонь снайперов на поражение преступников и др.);
8) в случае штурма здания рекомендуется лечь на пол лицом вниз, сложив руки на затылке;
9) не возмущайтесь, если при штурме и захвате с Вами могут поначалу (до установления Вашей личности) поступить несколько некорректно, как с вероятным преступником. Вас могут обыскать, заковать в наручники, связать, нанести эмоциональную или физическую травму, подвергнуть допросу. Отнеситесь с пониманием к тому, что в подобных ситуациях такие действия штурмующих (до окончательной идентификации всех лиц и выявления истинных преступников) оправданы.

Как вести себя с похитителями:
1) не оказывайте агрессивного сопротивления, не делайте резких и угрожающих движений, не провоцируйте террористов на необдуманные действия;
2) по возможности избегайте прямого зрительного контакта с похитителями;
3) с самого начала (особенно первые полчаса) выполняйте все приказы и распоряжения похитителей;
4) займите позицию пассивного сотрудничества. Разговаривайте спокойным голосом. Избегайте выражений презрения, вызывающего враждебного тона и поведения, которые могут вызвать гнев захватчиков;
5) ведите себя спокойно, сохраняйте при этом чувство собственного достоинства, не высказывайте категоричных отказов, но не бойтесь обращаться со спокойными просьбами о том, в чем остро нуждаетесь;
6) при наличии у Вас проблем со здоровьем, которые в ситуации сильного стресса могут проявиться, заявите об этом в спокойной форме захватившим Вас людям. Постепенно, с учетом складывающейся обстановки, можно повышать уровень просьб, связанных с улучшением вашего комфорта.

При длительном нахождении в положении заложника:
1) не допускайте возникновения чувства жалости, отчаяния, смятения и замешательства. Мысленно подготовьте себя к будущим испытаниям. Здесь хороши любые приемы и методы, отвлекающие от неприятных ощущений и переживаний, позволяющие сохранить ясность мыслей, адекватную оценку ситуации;
2) избегайте возникновения депрессии и апатии, используйте для этого внутренние ресурсы самоубеждения. Сохранение психологической устойчивости – одно из важнейших условий спасения заложника;
3) думайте и вспоминайте о приятных вещах. Помните, что шансы на освобождение со временем возрастают. Будьте уверены, что сейчас делается все возможное для Вашего скорейшего освобождения;
4) постоянно находите себе какое-либо занятие (физические упражнения, чтение, медитация, жизненные воспоминания и т. д.). Установите суточный график физической и интеллектуальной деятельности, выполняйте дела в строгом методическом порядке;
5) для поддержания сил ешьте все, что дают, даже если пища не нравится и не вызывает аппетита. Отдавайте себе отчет в том, что потеря аппетита и веса являются нормальным явлением в подобной экстремальной ситуации.

"Важно помнить, что только правильные и грамотные действия помогут сохранить вашу жизнь и жизни окружающих людей", – отметили в прокуратуре.

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