Общество Правила поведения в буран и мороз опубликовал ДЧС Караганды

Департамент по ЧС Карагандинской области опубликовал советы по выживанию в буран и мороз, сообщает Kazpravda.kz.



Так, при сильном морозе и метели не стоит выезжать за пределы населенных пунктов. Также спасатели просят быть бдительными, следить за информацией об изменении погодных условий, при выходе из дома смотреть на термометр или понаблюдать за окружающей природой.



"Одевайтесь по погоде, не пренебрегайте лишней одеждой; не выезжайте в дорогу на ночь и при ухудшении погоды; в холодную погоду, особенно при сильном морозе, контролируйте свое состояние, не допускайте общего и местного переохлаждения. Чаще всего переохлаждению подвергаются нижние конечности, уши, нос, пальцы рук", – указывается в списке мер безопасности.



Если все-таки буран застиг в пути, и поблизости окажутся другие машины, необходимо собраться всем вместе и использовать один автомобиль для укрытия. При этом, советуют в ДЧС, воду из двигателей целесообразно слить.



"Нельзя покидать укрытие – автомобиль, так как в сильный буран ориентиры могут быть потеряны. Автомобиль расположите капотом против ветра, максимально утеплитесь и, экономя топливо, не гоняйте печь беспрерывно. Периодически приоткрывайте одну из дверей, отодвигайте, разбивайте сугроб, чтобы снег не замуровал вас внутри салона. Впоследствии эту дверку можно использовать в качестве аварийного выхода. Если вы запускаете двигатель для обогрева салона машины, то периодически выходите на улицу и откапывайте выхлопную трубу, так, чтобы газ из нее уходил в атмосферу, а не под автомобиль. Выхлопные газы, выделяющиеся при работе мотора и постепенно скапливающиеся в салоне автомобиля, могут привести к несчастному случаю", – предупреждают спасатели.



Между тем, по данным синоптиков, в северо-восточной, центральной частях территории Казахстана завтра, 19 ноября, сохраняются метели, гололед, усиление ветра до 15–20 м/с.



В Алматинской, Мангистауской, Атырауской областях ожидается туман, в отдельных районах Алматинской области – гололед. В Жамбылской, Южно-Казахстанской областях местами – туман, гололед, ветер 15–20 м/с.