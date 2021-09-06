Правила приема в магистратуру и докторантуру изменят в Казахстане

Общество
Фото из источника
Правила приема в магистратуру и докторантуру изменят в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz.

Ассоциация вузов РК и Совет ректоров вузов на заседании в рамках августовского совещания внесли предложения, касающиеся приема в магистратуру и докторантуру.

После детального обсуждения Министерство образования и науки РК приняло решение внести изменения в Правила приема, сообщил на своей странице в Facebook глава МОН Асхат Аймагамбетов.

Теперь прием в магистратуру и докторантуру будет проводиться два раза в год. Соответственно, вступительные экзамены в магистратуру и докторантуру будут организованы дважды: традиционно в августе и дополнительно в декабре.

«Планируем, что данная норма начнет действовать в текущем году, и для этого в декабре сотрудники Национального центра тестирования организуют повторное проведение комплексного тестирования и вступительных экзаменов. Прием документов начнется в ноябре.

Для тех, кто не успел сдать документы, экзамены, получить необходимые сертификаты, это, безусловно, хорошая новость.

И так как по итогам летнего приема и проведенных экзаменов в магистратуру и докторантуру остались неприсужденные гранты, граждане смогут претендовать на эти государственные гранты в декабре текущего года», - отметил Аймагамбетов.

Информация о количестве грантов в разрезе направлений подготовки и точных сроках приема документов будет опубликована дополнительно.



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