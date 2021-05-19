Правила проведения экспертизы ядерной и радиационной безопасности изменили в Казахстане
Премьер-министр РК Аскар Мамин подписал постановление Правительства от 14 мая 2021 года №322 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 мая 2016 года № 284 "Об утверждении Правил проведения экспертизы ядерной, радиационной и ядерной физической безопасности", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.
Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 мая 2016 года № 284 "Об утверждении Правил проведения экспертизы ядерной, радиационной и ядерной физической безопасности" следующие изменения:
заголовок изложить в следующей редакции:
"Об утверждении Правил проведения экспертизы ядерной безопасности и (или) радиационной безопасности, и (или) ядерной физической безопасности";
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить прилагаемые Правила проведения экспертизы ядерной безопасности и (или) радиационной безопасности, и (или) ядерной физической безопасности.";
Правила проведения экспертизы ядерной, радиационной и ядерной физической безопасности, утвержденные указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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