Утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 сентября 2005 года, № 918

1. Общие положения 1. Настоящие Правила розничной торговли вне торговых мест путем сетевого маркетинга, общественных распространителей, продажи по почте и другими способами (далее — Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 12 апреля 2004 года «О регулировании торговой деятельности» и определяют порядок осуществления розничной торговли вне торговых мест путем сетевого маркетинга, общественных распространителей, продажи по почте и другими способами. 2. Государственные органы, а также субъекты торговой деятельности, осуществляющие розничную торговлю вне торговых мест путем сетевого маркетинга, общественных распространителей, продажи по почте и другими способами, руководствуются в своей деятельности вышеуказанным Законом, нормативными правовыми актами Республики Казахстан, регламентирующими торговую деятельность и настоящими Правилами. 3. Настоящие Правила не распространяются на отношения по обороту отдельных видов товаров, которые регулируются специальными законодательными актами Республики Казахстан. 2. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах 4. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия: 1) другие способы розничной торговли — розничная торговля вне торговых мест через средства телекоммуникаций, электронную связь, в том числе электронную сеть Интернет и иными способами, не противоречащими законодательству Республики Казахстан; 2) заказ — документ, направляемый заказчиком продавцу, в котором выражено твердое намерение купить определенный товар (услуги), изложены требования, необходимые для совершения покупки (количество и качество товара, цена, срок поставки и др.), указан предельный срок ответа продавца; при получении в течение этого срока безоговорочного подтверждения заявки продавцом договор считается заключенным и становится обязательным для обеих сторон; 3) общественные распространители — продавцы или агенты, непосредственно работающие с потенциальными покупателями посредством предложения товаров на дому, в учреждениях, организациях, предприятиях, транспорте или на улице, доход которых зависит только от объема продаж; 4) сетевой маркетинг — разновидность розничной торговли вне торговых мест, в которой действуют независимые продавцы, распространяющие товар самостоятельно или посредством привлечения других агентов, их доход состоит из дохода от персональных продаж и комиссионных от продаж других агентов, вовлеченных ими в сеть. 3. Осуществление розничной торговли вне торговых мест путем сетевого маркетинга, общественных распространителей, продажи по почте и другими способами 5. Ассортимент товаров, продаваемых посредством розничной торговли вне торговых мест путем сетевого маркетинга, общественных распространителей, продажи по почте и другими способами, определяется продавцом. 6. Каждая единица товара должна быть упакована, расфасована, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан или договором либо не вытекает из природы самого товара. Продавец может по желанию покупателя оказывать дополнительные услуги по упаковке товара в специальную тару (корзины, коробки, полиэтиленовые сумки и прочее), комплектовать заказы в подарочном оформлении, оказывать услуги по доставке товаров. Упаковка товаров и средства доставки должны отвечать требованиям санитарных правил и норм и обеспечивать сохранность товаров. Плата за комплектование заказа, расходы по доставке товаров покупателю, а также за оказание других дополнительных услуг включается в стоимость заказа. 7. Если законодательными актами Республики Казахстан установлено ограничение по возрасту потребителя при продаже каких-либо товаров, то продавец должен отказать в продаже, если покупатель не предъявил документы, подтверждающие его возраст. 8. Покупатель, которому продан товар ненадлежащего качества, если его недостатки не были оговорены продавцом, может по своему выбору потребовать замены недоброкачественного товара товаром надлежащего качества, соразмерного уменьшения покупной цены товара, безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок, возмещения расходов по устранению недостатков товара или отказа от исполнения договора и возврата уплаченной за товар денежной суммы. 9. Платежи на территории Республики Казахстан осуществляются в виде наличных и безналичных расчетов. 4. Особенности осуществления розничной торговли способом сетевого маркетинга и продажи по почте 10. Прием, выдача и доставка заказов производятся в согласованное с покупателем время. 11. Оформление заказа производится на бланках в двух экземплярах, где указываются порядковый номер заказа, наименование или фамилия, имя, отчество продавца, наименование, цена, количество, общая стоимость товара, стоимость дополнительно предоставляемых услуг, дата и время приема и исполнения заказа, фамилия, имя, отчество, подпись и адрес покупателя, а также иные согласованные условия. Первый экземпляр бланка заказа передается покупателю, второй сохраняется у продавца. Если произведена предварительная оплата, в бланке заказа делается специальная отметка. 12. При комплектовании принятого заказа продавец не вносит изменения в ассортимент товаров без согласования с покупателем. Об отсутствии какого-либо из заказанных товаров продавец предупреждает покупателя и предлагает ему соответствующую замену. 13. При передаче заказа покупателю выдается кассовый (товарный) чек либо иной платежный документ, подтверждающий оплату товара. 14. Покупателю, оплатившему заказ предварительно, но не получившему его в установленный срок, возвращаются уплаченные им деньги, если иное не предусмотрено договором, а также возмещаются убытки, вызванные несвоевременной поставкой товара, в соответствии с Гражданским Кодексом Республики Казахстан. 15. В случае отказа от получения (покупки) товара, высланного по надлежащему исполненному заказу на условиях наложенного платежа или предварительной оплаты, покупатель возмещает расходы продавца на пересылку товара по почте. 5. Особенности осуществления розничной торговли общественными распространителями : 16. Розничная торговля общественными распространителями осуществляется посредством предложения товаров на дому, в учреждениях, организациях, предприятиях, транспорте или на улице. 6. Осуществление розничной торговли другими способами 17. При осуществлении розничной торговли вне торговых мест другими способами оформляется заказ на покупку того или иного вида товара, определяется время и место доставки, а также способ оплаты приобретаемого товара. 18. Прием, выдача и доставка заказов производятся в согласованное с покупателем время. 19. При комплектовании принятого заказа продавец не вносит изменения в ассортимент товаров без согласования с покупателем. Об отсутствии какого-либо из заказанных товаров продавец предупреждает покупателя и предлагает ему соответствующую замену. 20. При передаче заказа покупателю выдается кассовый (товарный) чек либо иной платежный документ, подтверждающий оплату товара.