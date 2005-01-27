Утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 января 2005 года, № 48

1. Общие положения 1. Настоящие Правила устанавливают основные положения согласования проектов стандартов, норм и правил, устанавливающих требования пожарной безопасности, а также проектных решений на строительство объектов, на которые отсутствуют эти нормы и правила (далее — проекты документов). 2. На строительство объектов, при проектировании которых отсутствуют нормы и правила, устанавливающие требования пожарной безопасности, разработчиками проектной документации с привлечением, при необходимости, соответствующих научно-исследовательских и специализированных организаций должны разрабатываться проектные решения, отражающие специфику их противопожарной защиты. 3. Проектные решения являются основным исходным документом для разработки проектной документации на строительство объектов, на которые отсутствуют нормы и правила, устанавливающие требования пожарной безопасности. 4. Проекты документов, подлежащие согласованию, должны содержать требования, обеспечивающие охрану жизни и здоровья людей, собственности, национального богатства и окружающей среды, и должны быть направлены на исключение возникновения и развития пожаров, а также успешное их тушение. 2. Порядок согласования документов 5. Согласование проектов документов производится в уполномоченном органе в области пожарной безопасности, территориальных органах противопожарной службы. 6. На согласование представляется не менее 2 экземпляров проектов документов: 1) международные и региональные стандарты, национальные и отраслевые стандарты, стандарты общественных организаций, устанавливающие требования пожарной безопасности, в том числе стран СНГ; 2) проекты государственных и межгосударственных стандартов Республики Казахстан, устанавливающие требования пожарной безопасности; 3) нормы и правила, устанавливающие требования пожарной безопасности, а также: 4) проектные решения на строительные объекты и комплексы, на которые отсутствуют нормы и правила проектирования, в 3 экземплярах. 7. На согласование, кроме проектов документов, представляются материалы, подтверждающие показатели пожарной опасности продукции, веществ, материалов по группе горючести, воспламеняемости, распространению пламени по поверхности, дымообразующей способности и токсичности, а также специфику функциональной пожарной опасности объектов строительства, определяемой в соответствии с требованиями строительных норм и правил Республики Казахстан. 8. Рассмотрение и согласование проектов документов проводится в срок до 30 (тридцати) дней. 9. На основании анализа представленных проектов документов уполномоченный орган в области пожарной безопасности, территориальные органы противопожарной службы принимают решение о согласовании либо отказе в согласовании проектов документов. 10. Проектные решения на строительство объектов, на которые отсутствуют нормы и правила, устанавливающие требования пожарной безопасности, уполномоченный орган в области пожарной безопасности, территориальные органы противопожарной службы согласовывают путем подписания титульного листа первым руководителем или лицом, его замещающим, с проставлением гербовой печати, других документов — путем выдачи заключения. Документы считаются согласованными только при наличии оригинала подписи и печати. 11. В случае отказа в согласовании проектов документов уполномоченный орган в области пожарной безопасности, территориальные органы противопожарной службы письменно информируют об этом разработчика с указанием причин отказа в согласовании. 12. После устранения разработчиком причин отказа в согласовании проекты документов направляются на повторное согласование в уполномоченный орган в области пожарной безопасности, территориальные органы противопожарной службы. Повторное рассмотрение и согласование документов проводится в срок до 15 (пятнадцати) дней. 13. Один экземпляр документа остается в уполномоченном органе в области пожарной безопасности, территориальном органе противопожарной службы независимо от того, согласован он или нет.