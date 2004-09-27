Правила составления и представления отчета об исполнении республиканского бюджета

Утверждены

Указом Президента Республики Казахстан

от 17 сентября 2004 года, № 1443

1. Общие положения

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 24 апреля 2004 года и определяют порядок составления и представления отчета об исполнении республиканского бюджета за отчетный период. 2. Основой для составления отчета об исполнении республиканского бюджета за отчетный период являются данные отчетов об исполнении сводного плана поступлений и финансирования, сводного плана финансирования по обязательствам. 3. Отчет об исполнении республиканского бюджета отражает все операции по поступлениям и финансированию расходов республиканского бюджета, проведенные за отчетный период. 4. Отчет об исполнении республиканского бюджета составляется центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан и требованиями, установленными настоящими Правилами. 5. Формирование отчета об исполнении республиканского бюджета за отчетный период осуществляется по структуре бюджета, определенной Бюджетным кодексом Республики Казахстан, на кассовой основе, в тысячах тенге.

2. Порядок составления отчета

6. Отчеты об исполнении республиканского бюджета по периодичности составляются ежемесячно и по итогам финансового года. 7. Ежемесячный отчет об исполнении республиканского бюджета составляется в соответствии с законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и постановлением Правительства Республики Казахстан о реализации закона о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и формируется по кодам классификации поступлений бюджета и функциональной, экономической классификации расходов бюджета Единой бюджетной классификации с отражением: сумм утвержденного, уточненного, скорректированного республиканского бюджета на отчетный финансовый год; сумм сводного плана поступлений и финансирования республиканского бюджета на отчетный период нарастающим итогом с начала года; сумм выданных разрешений за отчетный период нарастающим итогом с начала года; сумм кассового исполнения республиканского бюджета за отчетный период нарастающим итогом с начала года; процентных отношений сумм кассового исполнения республиканского бюджета за отчетный период к суммам сводного плана поступлений и финансирования на отчетный период и суммам исполняемого (утвержденного, уточненного, скорректированного) республиканского бюджета на отчетный финансовый год. 8. Годовой отчет об исполнении республиканского бюджета за истекший финансовый год составляется в соответствии с законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и формируется по кодам классификации поступлений бюджета и функциональной, экономической классификации расходов бюджета Единой бюджетной классификации с отражением: сумм утвержденного, уточненного, скорректированного республиканского бюджета на отчетный финансовый год; сумм кассового исполнения республиканского бюджета за отчетный финансовый год; отклонений сумм кассового исполнения республиканского бюджета за отчетный финансовый год от сумм исполненного (утвержденного, уточненного, скорректированного) республиканского бюджета за отчетный финансовый год; процентного отношения сумм кассового исполнения республиканского бюджета за отчетный финансовый год к суммам исполненного (утвержденного, уточненного, скорректированного) республиканского бюджета за отчетный финансовый год. 9. К годовому отчету об исполнении республиканского бюджета за истекший финансовый год прилагаются: 1) пояснительная записка; 2) аналитический отчет об исполнении по поступлениям, а также о реализации республиканских бюджетных программ, включая оценку их эффективности. 10. В пояснительной записке представляется аналитическая информация об экономической ситуации и основных направлениях бюджетно-налоговой политики в стране в сравнении фактически сложившихся направлений с приоритетными направлениями среднесрочной фискальной политики и среднесрочного плана социально-экономического развития, принятыми за основу в период разработки проекта республиканского бюджета на соответствующий год, и об исполнении статей закона о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год. В пояснительную записку включается также информация по реализации мероприятий, указанных в постановлении Парламента Республики Казахстан об утверждении отчета об исполнении республиканского бюджета за предыдущий финансовый год, и рекомендаций Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета к отчету об исполнении республиканского бюджета за предыдущий финансовый год. 11. Аналитический отчет об исполнении республиканского бюджета составляется по структуре бюджета и содержит аналитическую информацию: об исполнении республиканского бюджета по разделу «Доходы», включающую анализ исполнения налоговых поступлений, неналоговых поступлений, поступлений от продажи основного капитала, поступлений официальных трансфертов с изложением основных факторов, повлиявших на исполнение плана поступлений, и причин отклонения фактического исполнения от плана поступлений доходов; о реализации республиканских бюджетных программ по разделу «Затраты», содержащую оценку: экономической эффективности реализации бюджетных программ; эффективности управления бюджетными программами; качества реализации бюджетных программ; результативности бюджетных программ; об исполнении раздела «Операционное сальдо», объясняющую сложившуюся по итогам исполнения республиканского бюджета сумму операционного сальдо; об исполнении раздела «Чистое бюджетное кредитование», содержащую оценку эффективности республиканских бюджетных программ, связанных с кредитованием, излагающую основные факторы исполнения плана поступлений по погашению кредитов и причины отклонения фактического их поступления от плановых сумм; об исполнении раздела «Сальдо по операциям с финансовыми активами», включающую результаты исполнения бюджетных программ, связанных с приобретением финансовых активов, отражающую причины недоосвоения бюджетных средств по ним, содержащую оценку их эффективности, а также результаты исполнения плана поступлений от продажи финансовых активов государства с указанием причин отклонения фактического их поступления от плановых сумм; об исполнении раздела «Дефицит (профицит) бюджета», объясняющую фактически сложившуюся сумму дефицита (профицита) по итогам исполнения республиканского бюджета; об исполнении раздела «Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета», включающую результаты фактического обеспечения покрытия дефицита бюджета за счет заимствования и свободных остатков бюджетных средств или расходования профицита бюджета, средств займов, свободных остатков бюджетных средств на погашение основного долга по займам. Аналитический отчет о реализации республиканских бюджетных программ основывается на аналитических отчетах администраторов республиканских бюджетных программ о реализации бюджетных программ, внутренней оценке их эффективности, данных о кредиторской и дебиторской задолженностях и других данных, запрашиваемых уполномоченным органом по исполнению бюджета.

3. Порядок представления отчета

12. Центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета ежемесячно по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным, представляет отчет об исполнении республиканского бюджета в Правительство Республики Казахстан, Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета Республики Казахстан и центральные уполномоченные органы по бюджетному планированию и внутреннему контролю в соответствии с требованиями, установленными пунктом 7 настоящих Правил. 13. Центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, представляет годовой отчет об исполнении республиканского бюджета за истекший финансовый год в Правительство Республики Казахстан, центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию и органы государственного финансового контроля в соответствии с требованиями, установленными пунктами 8—11 настоящих Правил. 14. Годовой отчет об исполнении республиканского бюджета за отчетный финансовый год с приложениями представляется Правительством Республики Казахстан ежегодно не позднее 1 мая текущего года в Парламент Республики Казахстан и Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета Республики Казахстан.

4. Заключительные положения

15. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, разрешаются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.