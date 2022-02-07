Правила социальных выплат изменились в Казахстане. Соответствующие дополнения и изменения внесены в приказ министра труда и социальной защиты населения, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на МИА «Казинформ»
.
В приказ министра труда и социальной защиты населения от 8 июня 2020 года № 217 «Об утверждении правил исчисления (определения) размеров социальных выплат, назначения, перерасчета, приостановления, возобновления, прекращения и осуществления социальных выплат из Государственного фонда социального страхования» и в приказ министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 11 июня 2020 года № 224 «О некоторых вопросах системы социального страхования и оказания государственных услуг в социально-трудовой сфере» внесен ряд дополнений и изменений.
Так, лица, имеющие право на получение социальных выплат, обращаются по месту жительства с документом, удостоверяющим личность, и заявлением в фонд:
1) за назначением социальной выплаты на случай утраты трудоспособности
:
- через подразделение медико-социальной экспертизы – при первичном установлении степени утраты общей трудоспособности;
- через Государственную корпорацию при установлении степени утраты общей трудоспособности на момент обращения.
При этом услугополучатель подает заявление по принципу «одного заявления».
Прием заявления осуществляется:
- по месту расположения подразделения медико-социальной экспертизы соответствующего региона;
- на выездных заседаниях: на базе лечебно-профилактических учреждений по месту постоянного жительства (регистрации) услугополучателя;
- по месту нахождения на лечении в специализированных учреждениях;
- в исправительных учреждениях и следственных изоляторах, по месту пребывания услугополучателя;
- на дому, в стационаре – если лицо по состоянию здоровья в соответствии с заключением врачебно-консультативной комиссии не может явиться на медико-социальную экспертизу;
- заочно – когда освидетельствуемое лицо нетранспортабельно и/или находится на стационарном лечении за пределами обслуживаемого региона, на основании представленных документов, определенных стандартом государственной услуги «Назначение социальной выплаты на случай утраты трудоспособности», с согласия освидетельствуемого лица или законного представителя.
2) за назначением социальной выплаты на случай потери кормильца
через Государственную корпорацию.
При этом лицо, имеющее право на долю социальной выплаты на случай потери кормильца, обращается в отделение Государственной корпорации по месту жительства.
3) за назначением социальной выплаты на случай потери работы
через:
- Государственную корпорацию (при наличии сведений о регистрации в качестве безработного);
- Центр занятости – при регистрации лица в качестве безработного и обращении по принципу «одного заявления» за назначением социальной выплаты на случай потери работы;
- портал – при наличии сведений о регистрации в качестве безработного;
- портал «Электронная биржа труда» при регистрации в качестве безработного на указанном портале.
4) за назначением социальной выплаты на случай потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей)
через Государственную корпорацию.
5) за назначением социальной выплаты на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года
через:
- государственную корпорацию;
- портал.
При этом обращение за назначением социальной выплаты на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года может осуществляться по принципу «одного заявления» при получении государственной услуги «Регистрация рождения ребенка, в том числе внесение изменений, дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния».
Рассмотрение заявления на назначение социальной выплаты на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года осуществляется после регистрации рождения ребенка.
При наступлении социальных рисков назначение социальной выплаты осуществляется на основании заявления (в том числе электронного) и документа, удостоверяющего личность, для идентификации (в случае обращения за назначением социальных выплат лиц, имеющих статус кандаса, предоставляется удостоверение кандаса), а также:
1) на случай потери кормильца:
- свидетельства о смерти кормильца или решения суда о признании лица безвестно отсутствующим или об объявлении умершим;
- документов, подтверждающих родственные отношения с умершим (признанным судом безвестно отсутствующим или объявленным умершим), свидетельства о рождении ребенка (детей) умершего кормильца и о заключении (расторжении) брака (супружества), об усыновлении (удочерении), об установлении отцовства (материнства);
- справки из организации среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего и (или) послевузовского образования о том, что члены семьи в возрасте от 18 до 23 лет являются обучающимися или обучавшимися по очной форме обучения;
- документ об установлении опеки или попечительства;
2) на случаи потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей):
- листа (листов) временной нетрудоспособности, выданных в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей);
3) на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года:
- свидетельства (свидетельств) о рождении ребенка (детей) (либо справки, содержащей сведения из записей актов гражданского состояния о рождении);
в зависимости от их наличия:
выписки из решения суда об усыновлении (удочерении) ребенка (детей), выданной органом, осуществляющим функции по опеке или попечительству (в случаях усыновления (удочерения) ребенка (детей) в возрасте до одного года);
свидетельства (свидетельств) о смерти ребенка (детей) (либо справки, содержащей сведения из записей актов гражданского состояния о смерти).