Утверждены

постановлением Правительства Республики Казахстан

от 5 января 2005 года, № 2

1. Общие положения Настоящие Правила установления ограничений и запретов на пользование объектами животного мира (далее — Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» и определяют порядок установления ограничений и запретов на пользование объектами животного мира. 2. Ограничения и запреты на пользование объектами животного мира 1. Ограничения и запреты на пользование объектами животного мира устанавливаются в целях сохранения и воспроизводства животного мира и среды их обитания. 2. При общем пользовании животным миром для снижения антропогенного воздействия, в том числе предотвращения беспокойства объектов животного мира, устанавливаются временные ограничения и запреты на посещение: 1) зон покоя в местах массового скопления животных в периоды миграций и размножения; 2) обозначенных мест массового гнездования птиц (гнездовых колоний); 3) обозначенных мест нереста рыб. 3. Ограничения и запреты на пользование объектами животного мира могут устанавливаться при специальном пользовании животным миром: 1) по территориальности: на всей территории Республики Казахстан и на межрегиональном уровне, а также в резервном фонде охотничьих угодий (уполномоченным органом); в административных границах отдельных территориальных единиц или их части, на территориях охотничьих угодий, закрепленных за пользователями (территориальным органом уполномоченного органа); 2) по срокам: постоянно (без указания сроков действия), либо в определенные сроки; 3) по применению методов, способов и орудий добывания объектов животного мира; 4) по видам животных, когда возникает необходимость ограничения и изменение норм изъятия отдельных видов или групп животных, их определенных популяций, либо по полу или возрасту; 5) по ограничению количества пользователей животного мира. 3. Порядок установления ограничений и запретов на пользование объектами животного мира 4. Необходимость рассмотрения вопроса об установлении ограничений и запретов на пользование объектами животного мира возникает в случаях: 1) обращений физических и юридических лиц, государственных органов в области охраны окружающей среды, ветеринарного надзора, местных исполнительных и иных государственных органов; 2) рекомендации научных организаций по результатам исследований в области охраны, воспроизводства и использования животного мира; 3) реализации государственных, региональных и отраслевых программ по охране, воспроизводству и использованию животного мира; 4) реализации норм международных соглашений, ратифицированных Республикой Казахстан; 5) исполнения решений судебных органов по вопросам пользования животного мира; 6) требований законодательных и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан. 5. Для решения вопроса о необходимости установления ограничений и запретов на пользование объектами животного мира уполномоченным органом в области охраны, воспроизводства и использования животного мира (далее — уполномоченный орган) и его территориальными органами создаются соответствующие комиссии (далее — Комиссия). В состав Комиссии входят представители уполномоченного органа и/или его территориальных органов, местных исполнительных органов, уполномоченных государственных органов в области охраны окружающей среды, здравоохранения, ветеринарного надзора. Решение Комиссии носит рекомендательный характер. 6. По материалам Комиссии уполномоченный орган или его территориальные органы принимают решения о подготовке биологического обоснования о целесообразности установления ограничений и запретов на пользование объектами животного мира. 7. Решение об установлении ограничений и запретов на пользование объектами животного мира принимаются уполномоченным органом или его территориальным органам на основе заключения комиссии и положительного заключения государственной экологической экспертизы на биологическое обоснование. Решение оформляется в форме приказов с указанием видов ограничений и запретов, территории, на которой они устанавливаются, основания, а также сроков их действия. 8. Территориальные органы уполномоченного органа в пределах компетенции, установленной уполномоченным органом, принимают решения об установлении следующих ограничений и запретов на пользование объектами животного мира: 1) перенос начала охоты в сторону уменьшения на срок не более 15 календарных дней по регионам в зависимости от природно-климатических условий; 2) перенос на 15 дней раньше или позже срока запрета вылова рыбы в зависимости от природно-климатических условий без изменения общей продолжительности запретного периода; 3) зоны и дни покоя объектов животного мира; 4) места нереста рыб; 5) ограничения количества пользователей животного мира. 9. Контроль за выполнением установленных ограничений и запретов на пользование животным миром осуществляется уполномоченным органом и его территориальными органами.