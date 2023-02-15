Правила выдачи ИИН иностранцам изменили в Казахстане

Изменения вступят в силу 25 февраля.
Министр внутренних дел РК подписал приказ об изменениях в правила выдачи ИИН иностранцам, временно пребывающим в Казахстане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».
Название государственной услуги дополняется словом «корректировка» и выглядит следующим образом: «Формирование и корректировка индивидуального идентификационного номера иностранцам и лицам без гражданства, временно пребывающим в Республике Казахстан».
Согласно пункту 1 правил, услугу оказывают территориальные органы полиции через «Правительство для граждан» или через веб-портал «электронного правительства».
Для корректировки ИИН физическое лицо (или его законный представитель) обращается к услугодателю через Государственную корпорацию по месту пребывания путем подачи заявления с приложением документов.
Оператор МВД проверяет поступающие заявки на корректность, и в случае корректности заявки, осуществляет процедуру формирования либо корректировки ИИН.
Основаниями для отказа в оказании государственной услуги являются:
- установление недостоверности документов, представленных услугополучателем для получения государственной услуги, и (или) данных (сведений), содержащихся в них;
- несоответствие услугополучателя данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги, требованиям настоящих правил;
- в случае выявления у услугополучателя ранее зарегистрированного ИИН (за исключением случаев корректировки ИИН).
Приказ вступает в силу 25 февраля.