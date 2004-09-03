Правила
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Утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 сентября 2004 года, № 923
Правила реализации местными исполнительными органами областей, городов Астаны и Алматы гражданам Республики Казахстан жилья, построенного в рамках реализации Государственной программы развития жилищного строительства в Республике Казахстан на 2005—2007 годы1. Настоящие Правила определяют порядок реализации гражданам Республики Казахстан жилья, построенного в рамках реализации Государственной программы развития жилищного строительства в Республике Казахстан на 2005—2007 годы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 11 июня 2004 года, № 1388, за счет средств, выделяемых из республиканского бюджета на возвратной основе местным исполнительным органам областей, городов Астаны и Алматы. 2. Уполномоченные местные государственные органы по жилищно-коммунальным вопросам областей, городов, районов (далее — Уполномоченный орган) распространяют информацию о реализации жилья путем опубликования в местных средствах массовой информации. 3. После опубликования граждане Республики Казахстан представляют в Уполномоченный орган письменные заявления по форме согласно приложению к настоящим Правилам. 4. Уполномоченный орган в течение 3 (трех) рабочих дней предоставляет соответствующему банку второго уровня, либо организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, (далее — заимодатель) фамилии граждан Республики Казахстан, подавших заявления и информацию о жилье, на которое претендуют данные граждане. 5. Заимодатель в течение 12 (двенадцати) рабочих дней определяет платежеспособность граждан Республики Казахстан и в течение 2 (двух) рабочих дней после определения платежеспособности представляет в Уполномоченный орган фамилии граждан, которым заимодателем планируется предоставить заем. 6. Уполномоченный орган в течение 3 (трех) рабочих дней принимает решение о реализации жилья гражданам, платежеспособность которых подтверждена заимодателем. Приоритетное право на приобретение жилья предоставляется: 1) молодым семьям, имеющим детей; 2) работникам государственных органов и учреждений, содержащихся за счет средств государственного бюджета; 3) работникам государственных предприятий социальной сферы. 7. Уполномоченный орган и гражданин Республики Казахстан, платежеспособность которого подтверждена заимодателем, в течение 2 (двух) рабочих дней в установленном законодательством порядке заключают договор купли-продажи. 8. Гражданин Республики Казахстан заключает договор банковского займа с заимодателем, предусматривающий условие об отсутствии у гражданина Республики Казахстан права досрочного погашения по договору банковского займа в течение 3 (трех) лет. 9. Источником финансирования могут выступать: 1) ипотечные займы со следующими параметрами: ставка вознаграждения до 10 (десяти) процентов годовых на весь срок займа; срок займа до 20 (двадцати) лет; первоначальный взнос не менее 10 (десяти) процентов; 2) жилищные займы системы жилищных строительных сбережений. приложение - скачать