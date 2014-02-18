Экономика
Правильно распределять бюджет

31 На расширенном заседании Правительства, посвященном вопросам реализации Стратегии «Казахстан-2050», Президент призвал к реализации предупредительных мер по сохранению макроэкономической и социальной стабильности в стране. Глава государства озвучил поручения по семи направлениям, сделав акцент на борьбе с теневой экономикой, привлечении инвестиций, поддержке доходов населения.

Несколько лет назад, когда случился мировой финансовый кризис, смотрел по телевизору репортаж из Чехии. Героем сюжета был обычный гражданин этой страны, который покупал подорожавший бензин. Давая интервью журналистам, он не жаловался на свое правительство. Он просто заявил, что во сколько раз подорожает доллар, во столько раз соответственно больше будет работать. 

Весь мир сегодня снижает производственные издержки, и Казахстан в сложившейся ситуации не является исключением. Вместе с государством всем нам необходимо научиться зарабатывать, экономить и правильно распределять свой бюджет. Нужны более весомые успехи в реализации государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию страны. Что касается социально уязвимых слоев населения, данная категория казахстанцев, безусловно, нуждается в государственной поддержке.

Токтар БОЛГАУОВ,
доцент кафедры бизнеса и делового администрирования ВКГУ им. С. Аманжолова, к. э. н.

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