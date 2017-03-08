​Правильное имя правильного человека

Вообще-то, в других странах их тоже хватает, но индусы, оказывается, с особой охотой дают дочерям имя Муршида – «ведущая вперед». И это из-за таких, как она, в антропонимику включено понятие связи имени человека с его характером, даже судьбой, чему даже многие серьезные ученые верят. При этом обратите внимание: не просто идущая вперед – «ведущая», для других, значит, готовая на все. К тому же если учесть, что родилась Обознова в Год Лошади, да не простой, а огненной, вообще не признающей препятствий, становится понятно – все случаи в ее судьбе закономерны.

Не романтика – суровое испытание заставило 15-летнюю девчонку сделать выбор: отца сразил паралич. Вместе с мамой, делая массаж, выполняя другие процеду­ры, сутками напролет ухаживая за больным, она дала слово: после школы – в медучилище, чтобы помочь родному человеку. И ведь добились своего женщины: отец сначала начал двигаться, потом встал – 15 лет жизни отвоевали для него у судьбы жена и дочь.

Тогда же Муршида сформулировала свой главный жизненный принцип – «Излучай позитив!», следовать которому и всем советует без различия пола и возраста. «Однажды, – рассказывает, – пришла к 97-летнему пациенту. Дедуля сидит в комнате, я в поле его зрения вожусь на кухне и вдруг слышу: «А фигурка у тебя очень даже ничего!» От неожиданности аж подскочила, но тут же расхохоталась: вот свой человек по духу, такого ни годы, ни испытания не сломят.

Как и ее. Молодой осталась вдовой с двумя детьми на руках – судьба из-за угла ударила, больно и несправедливо: как они с мужем любили друг друга! Он ведь, ухаживая, чтоб вернее сердце девичье завоевать, за татарина себя выдавал – теперь эта история в числе заветных семейных преданий. Ради детей выстояла, хорошими людьми их воспитала. О возрасте женщины говорить не принято, обойдемся экивоком: Муршида Анваровна – четырежды бабушка, причем самая младшая внученька только-только родилась.

Полагающиеся в таких случаях пожелания здоровья новорожденной будут не просто данью традиции: бабушка о том с гарантией позаботится. Один из внуков родился слабеньким, так она и провела его по ступеням закаливания. Насколько успешно? Судите сами. В праздник Крещения Господня спасатели несут вахту на пляже, где обустраивается иордань. Нынче Обознова взяла на дежурство внука. Пусть, думала, посмотрит на необычное зрелище. А 9-летний мальчуган вдруг заявил о намерении тоже окунуться в прорубь – и окунулся.

Теперь, не исключено, пойдет за бабушкой и дальше – она в пос-ледние шесть лет моржеванием увлеклась. Работая в молодежном коллективе, никому ни в чем не уступает. Недавно при аттестации на классность экзаменаторы намекнули, мол, зачет уже есть, можно и сойти с дистанции. Она тут же «завелась»: «Да у меня с училища золотой значок ГТО хранится! Бегу!» Только со всеми, только на равных, не случайно же в оперативно-спасательном отряде никто не скажет «я», тут говорят: «Мы на дежурстве». Тут полагается на-деяться на товарища без оговорок, понимать друг друга с полувзгляда в буквальном смысле слова.

Так было однажды, когда спасатели на лодке патрулировали Есиль. Увидели стоявшего на берегу парня, поинтересовались, чего тот ждет, а услышав: «Юлия Цезаря», даже бровью не повели. Обменялись мимолетным взглядом, предложили подвезти и на пляже передали подоспевшей бригаде психоневрологического диспансера, пока тот из-за обострения болезни не навредил себе.

В огонь и в воду у спасателей, конечно, идут мужчины, задача медработника – не только помощь пострадавшим, но прежде всего профилактика несчастных случаев, обучение населения. Однако всякое бывает. Вот случай, особенно запавший в память Обозновой.

Всем известно, как много рассказов о бедах начинается со слов «ведь только на минуточку…». Как-то молодая горожанка пришла на пляж с маленьким, детсадовского возраста, племянником. Вошли в воду. Вокруг плескалась и чинно рассекала водную гладь масса народа, но, заметив, что женщина отвернулась от малыша, Муршида уже не спускала глаз только с этой пары. Профессиональный опыт? Материнский инстинкт? Да все вместе: мальчуган и впрямь сделал лишний шаг и скрылся под водой. Не тратя секунд на зов спасателей, она сама бросилась в реку, малышу даже медицинская помощь потом не понадобилась, – так быстро все произошло.

После этого вы удивитесь сообщению, что, дважды приняв участие в республиканском профессиональном конкурсе медработников комитета ЧС, Муршида Обознова оба раза возвращалась победителем! Нет, как должное восприняли! И правильно: какой надо человек какое надо имя носит, чего ж еще ожидать?