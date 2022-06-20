Фото пресс-службы Премьер-министра РК
Международное сотрудничество , Политика , Правительство
Правительственная делегация Казахстана прибыла в Минск для участия в заседании ЕМПС

Правительственная делегация Республики Казахстан во главе с Премьер-министром Алиханом Смаиловым прибыла в Минск для участия в очередном заседании Евразийского межправительственного совета, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

Ожидается, что в мероприятии также примут участие главы Правительств Армении Никол Пашинян, Беларуси – Роман Головченко, Кыргызстана – Акылбек Жапаров, России – Михаил Мишустин, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович и др.  

В узком и расширенном составах планируется обсуждение вопросов развития интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза, ведения маркировки товаров, регулирования алкогольного рынка и налогообложения при электронной торговле.

Кроме того, участники заседания обсудят развитие транспортной инфраструктуры ЕАЭС в направлениях «Восток - Запад» и «Север - Юг», в том числе в рамках сопряжения с китайской инициативой «Один пояс, один путь», кооперацию в высокотехнологичных отраслях промышленности, программу совместных действий в сфере защиты прав потребителей, состояние конкуренции на трансграничных рынках и ряд других вопросов.

По итогам заседания ожидается подписание многосторонних документов, закрепляющих принятые решения.

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