Правительственная делегация Казахстана прибыла в Минск для участия в заседании ЕМПС

Правительственная делегация Республики Казахстан во главе с Премьер-министром Алиханом Смаиловым прибыла в Минск для участия в очередном заседании Евразийского межправительственного совета, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

Ожидается, что в мероприятии также примут участие главы Правительств Армении Никол Пашинян, Беларуси – Роман Головченко, Кыргызстана – Акылбек Жапаров, России – Михаил Мишустин, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович и др.

В узком и расширенном составах планируется обсуждение вопросов развития интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза, ведения маркировки товаров, регулирования алкогольного рынка и налогообложения при электронной торговле.

Кроме того, участники заседания обсудят развитие транспортной инфраструктуры ЕАЭС в направлениях «Восток - Запад» и «Север - Юг», в том числе в рамках сопряжения с китайской инициативой «Один пояс, один путь», кооперацию в высокотехнологичных отраслях промышленности, программу совместных действий в сфере защиты прав потребителей, состояние конкуренции на трансграничных рынках и ряд других вопросов.

По итогам заседания ожидается подписание многосторонних документов, закрепляющих принятые решения.