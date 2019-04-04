Экономика
Правительственная рабочая группа посетила Костанайскую область
Рабочая группа во главе с заместителем Премьер-Министра РК Г. Абдыкаликовой в целях разъяснения основных направлений новых социальных мер Елбасы «Әлеуметтік қамқорлық» прибыла в Костанайскую область, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

В состав рабочей группы вошли министр труда и социальной защиты населения Б. Сапарбаев, министр образования и науки К. Шамшидинова, министр здравоохранения Е. Биртанов, председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства М. Жайымбетов, секретарь партии «Nur Otan» Ф. Куанганов.



На встрече с населением в поселке Затобольск Костанайского района Гульшара Абдыкаликова подчеркнула, что меры по социальной поддержке малообеспеченных слоев населения нацелены на повышение материального благополучия казахстанцев, обеспечение жильем, повышение качества образовательных и медицинских услуг.

В области успешно реализуется проект «Бақытты отбасы». Уже оказана материальная помощь более чем 2 тыс. семей, в том числе меценатами региона куплены дома и квартиры 14 многодетным семьям.



Г. Абдыкаликова посетила многодетную семью Шакировых, которые воспитывают 8 детей. Им в рамках указанного проекта благотворителями из ТОО «БК-Строй» была подарена квартира.

В этом же районе заместитель Премьер-Министра посетила многодетные семьи, проживающие в поселке Затобольск и село Мичуринское. По итогам она дала ряд поручений руководству области по решению их проблем. Так, многодетной семье Михайловых, имеющих 6 детей школьного возраста, будет оказана помощь в ремонте кровли и замене окон.

Кроме того, вице-премьер проинспектировала работу Центра занятости и Центра обслуживания населения. За 2018 год сотрудниками ЦОН оказаны 2 899 государственных услуг с выездом на дом, лицам с ограниченными возможностями.



В завершение дня заместитель Премьер-Министра провела совещание, где был рассмотрен ход реализации Государственной программы продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» в Костанайской области.

В целом, в регионе мерами содействия занятости охвачено более 100 тысяч человек, оказана помощь в добровольном переселении 1135 человек из трудоизбыточных регионов и 185 семьям оралманов.



В 2018 году на подготовку кадров с техническим и профессиональным образованием направлены 950 человек, прошли краткосрочное обучение 1653 человека, из них трудоустроено 1454. Для открытия и расширения собственного дела выдано 1021 микрокредитов, в том числе 933 на селе. По проекту «Бастау-Бизнес» основам предпринимательства обучено 2311 человек, из которых 1474 человека защитили бизнес-проекты, 660 — получили микрокредиты. С 2018 года предоставляются государственные гранты. Для начала стартового бизнеса выдано более 118 грантов.

По итогам совещания был выработан ряд конкретных мер, направленных на решение актуальных проблем реализации Госпрограммы в регионе.

Рабочая поездка в Костанайской области продолжается, добавили в пресс-службе.

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