Правительственная рабочая группа посетила Костанайскую область
Рабочая группа во главе с заместителем Премьер-Министра РК Г. Абдыкаликовой в целях разъяснения основных направлений новых социальных мер Елбасы «Әлеуметтік қамқорлық» прибыла в Костанайскую область, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.
В состав рабочей группы вошли министр труда и социальной защиты населения Б. Сапарбаев, министр образования и науки К. Шамшидинова, министр здравоохранения Е. Биртанов, председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства М. Жайымбетов, секретарь партии «Nur Otan» Ф. Куанганов.
На встрече с населением в поселке Затобольск Костанайского района Гульшара Абдыкаликова подчеркнула, что меры по социальной поддержке малообеспеченных слоев населения нацелены на повышение материального благополучия казахстанцев, обеспечение жильем, повышение качества образовательных и медицинских услуг.
В области успешно реализуется проект «Бақытты отбасы». Уже оказана материальная помощь более чем 2 тыс. семей, в том числе меценатами региона куплены дома и квартиры 14 многодетным семьям.
Г. Абдыкаликова посетила многодетную семью Шакировых, которые воспитывают 8 детей. Им в рамках указанного проекта благотворителями из ТОО «БК-Строй» была подарена квартира.
В этом же районе заместитель Премьер-Министра посетила многодетные семьи, проживающие в поселке Затобольск и село Мичуринское. По итогам она дала ряд поручений руководству области по решению их проблем. Так, многодетной семье Михайловых, имеющих 6 детей школьного возраста, будет оказана помощь в ремонте кровли и замене окон.
Кроме того, вице-премьер проинспектировала работу Центра занятости и Центра обслуживания населения. За 2018 год сотрудниками ЦОН оказаны 2 899 государственных услуг с выездом на дом, лицам с ограниченными возможностями.
В завершение дня заместитель Премьер-Министра провела совещание, где был рассмотрен ход реализации Государственной программы продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» в Костанайской области.
В целом, в регионе мерами содействия занятости охвачено более 100 тысяч человек, оказана помощь в добровольном переселении 1135 человек из трудоизбыточных регионов и 185 семьям оралманов.
В 2018 году на подготовку кадров с техническим и профессиональным образованием направлены 950 человек, прошли краткосрочное обучение 1653 человека, из них трудоустроено 1454. Для открытия и расширения собственного дела выдано 1021 микрокредитов, в том числе 933 на селе. По проекту «Бастау-Бизнес» основам предпринимательства обучено 2311 человек, из которых 1474 человека защитили бизнес-проекты, 660 — получили микрокредиты. С 2018 года предоставляются государственные гранты. Для начала стартового бизнеса выдано более 118 грантов.
По итогам совещания был выработан ряд конкретных мер, направленных на решение актуальных проблем реализации Госпрограммы в регионе.
Рабочая поездка в Костанайской области продолжается, добавили в пресс-службе.