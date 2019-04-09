Правительственная рабочая группа прибыла в Кызылординскую область
Правительственная рабочая группа по разъяснению основных направлений новых социальных мер Елбасы «Әлеуметтік қамқорлық» во главе с заместителем Премьер-Министра РК Г. Абдыкаликовой прибыла в Кызылординскую область, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.
В ее составе — министр труда и социальной защиты населения Б. Сапарбаев, министр образования и науки К. Шамшидинова, вице-министр здравоохранения Л. Актаева, председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства М. Жайымбетов.
Начальным пунктом маршрута поездки стал строительный участок, на котором по проекту «Баламекен» будет построено 150 домов для малообеспеченных семей, из них 100 — за счет бюджетных средств, 50 — за счет частного фонда Б. Утемуратова.
Далее Г. Абдыкаликова вместе с Б. Сапарбаевым посетили многодетную семью Зарины Хамзатовой, воспитывающую 6 детей. В ходе разговора она поручила руководству области оказать содействие в ее трудоустройстве.
Следующее мероприятие прошло в Доме Дружбы. Здесь правительственная делегация встретилась с многодетными матерями, малообеспеченными семьями, ветеранами труда, инвалидами, учителями, врачами, представителями широкой общественности. В своем выступлении заместитель Премьер-Министра подчеркнула, что ключевым приоритетом государственной политики является благополучие народа. Для этого сегодня принимаются необходимые меры по повышению уровня и качества жизни. При этом главной задачей является обеспечение населения работой, а социально уязвимые категории будут всесторонне поддержаны государством.
Участники совещания, поддержав новые социальные инициативы Елбасы, кроме вопросов разъяснительного характера выступили с предложениями по совершенствованию социальной политики.
Далее рабочая поездка продолжилась на совещании с акимами города, районов, руководителями промышленных предприятий, бизнес-структур, профсоюзных организаций. На нем были рассмотрены вопросы продвижения социальной ответственности бизнеса, оказания социальной помощи малообеспеченным работникам и жителям региона.
Гульшара Абдыкаликова призвала реальный сектор экономики, бизнес-сообщество активно участвовать в реализации социальной политики государства.
Темой следующего совещания стало рассмотрение хода реализации Государственной программы развития образования и науки на 2016-2019 годы в Кызылординской области.
В области охват детскими садами детей в возрасте 3-6 лет составил 100%, за последние 5 лет построено 69 образовательных учреждений, 79% колледжей работают по дуальной системе.
Вице-премьер совместно с министром образования и науки рассмотрели текущее состояние региона в образовательной сфере, актуальные проблемы, пути их решения. Кроме того, педагогической общественности были даны разъяснения по повышению с 1 июня заработной платы до 30%, а также обстоятельно обсужден законопроект «О статусе педагогов», направленный на повышение престижа и роли учителя в обществе.
Заместитель Премьер-Министра и министр труда и социальной защиты населения проинспектировали работу Центра занятости г. Кызылорда. Был подробно рассмотрен алгоритм назначения адресной социальной помощи в новом формате. В целом, в областном центре за 2018 г. мерами содействия занятости было охвачено более 3,6 тысяч человек, трудоустроено свыше 7,7 тыс. человек, выдано кредитов и грантов 225 человек, переселено 54 семьи.
В завершение рабочей поездки в регионе заместитель Премьер-Министра Г. Абдыкаликова провела личный прием граждан. В частности, руководству области было поручено оказать материальную помощь Амангелды Ниталиеву для лечения его сына Асыла, инвалида с детства с диагнозом хронический гемодиализ.
В свою очередь, министр образования и науки К. Шамшидинова провела ряд встреч с педагогической общественностью детского сада «Шағбан», детского технопарка «IT-IMAQORDA», средней школы №268, детской деревни семейного типа «Атамекен».
Вице-министр здравоохранения Л. Актаева встретилась с врачами и медсестрами областной детской больницы, городской поликлиники №6. Председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства М. Жайымбетов выехал в Сырдарьинский район.
Рабочая поездка правительственной делегации будет продолжена в г. Шымкент и Туркестанскую область.