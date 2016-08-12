Правительственную стипендию "Шелковый путь" хотят учредить в Китае
В Китае будет учреждена правительственная стипендия "Шелковый путь", которая в ближайшие 5 лет позволит ежегодно покрывать расходы 10 тыс. студентов из стран вдоль "экономического пояса Шелкового пути" и "морского Шелкового пути XXI века" /"пояс и путь"/ на учебу или стажировку в Китае, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа.
Об этом говорится в обнародованных в четверг Министерством образования КНР "Действиях в сфере образования по содействию совместному строительству "пояса и пути".
Помимо этого Китай намерен в ближайшие три года ежегодно выделять средства на обучение 2 500 китайских студентов в странах, расположенных вдоль "пояса и пути".
Документ планирует продвижение обучения китайских студентов в странах вдоль "пояса и пути" и обучения студентов из этих стран в Китае. Также планируется создавать совместные учебные заведения, проводить переподготовку педагогов и совместно готовить высококвалифицированных специалистов.
Министерство образования КНР предложило государствам вдоль "пояса и пути" усилить стыковку стратегических программ, проводить политические консультации, создавать механизмы и модели обменов и сотрудничества в области образования.