Правительство Чехии подало в отставку

Чешское правительство премьера Андрея Бабиша подало в отставку. Об этом глава кабмина объявил на пресс-конференции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Ria.ru.
Накануне прошло организационное заседание нового состава парламента, депутаты избрали представителей руководящих органов.
"В связи с этим я направил президенту республики Милошу Земану письменное прошение об отставке нашего кабинета. Ожидаю, что он поручит нам выполнять обязанности до тех пор, пока будет сформирован новый кабмин", — сказал Бабиш.
Он представляет политическое движение АНО ("Акция недовольных граждан"), которое проиграло на октябрьских выборах в нижнюю палату парламента. Новый кабмин сформирует председатель либеральной Гражданской демократической партии, лидер коалиции "Вместе" Петр Фиала.
Президент республики Милош Земан находится на лечении в Центральном военном госпитале, недавно его перевели из реанимации в стандартную палату. Врачи пока не могут точно оценить его состояние в контексте возможности исполнять рабочие обязанности, однако сам Земан уже поговорил по телефону и с Бабишем, и с Фиалой и хотел бы принять некоторых кандидатов на посты министров.