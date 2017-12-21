​Правительство для граждан, а не наоборот

К формату Paper Free

Министерством информации и коммуникаций РК продолжается системная работа по дальнейшему развитию качества оказания госуслуг. К настоящему времени из 746 государственных услуг 621 передана в «Правительство для граждан», что составляет более 83%.

В данной сфере функционирует 349 фронт-офисов, где заняты более 20 тыс. сотрудников, ежегодно предоставляющих около 37 млн операционных услуг. На портале электронного правительства доступно 452 вида госуслуг, с момента его создания они оказаны 192 млн раз, принято свыше 4 млн звонков.

Однако министр информации и коммуникаций Даурен Абаев наряду с позитивными результатами выделил также проблемы, среди которых – недостаточный уровень открытости, клиенто­ориентированности и проактивности. Первым шагом в их решении станет внедрение совместно с госорганами формата Paper Free, предполагающего исключение бумажного документооборота, и переход к принципу «одного заявления».

– На веб-портале электронного правительства в ближайшие две недели будет запущен специальный механизм получения персональных данных третьими лицами – банками, работодателями. Гражданин посредством SMS должен будет дать разрешение на получение справки вместо него, – сообщил Даурен Абаев.

По словам министра, в стране накоплен большой объем данных, их неструктурированность создает барьер, а иногда препятствует процессам обмена информацией. Систематизировать работу можно путем реализации проактивного принципа. К примеру, после регистрации приобретения квартиры граж­данину автоматически будут поступать уведомления с предложением регистрации по месту жительства и оплаты налога.

Кроме того, прорабатывается вопрос по передаче в доверительное управление госкорпорации «Правительство для граждан» некоторых информационных систем, среди которых – портал электронного правительства eGov, мобильные приложения mGov, ИИС ЦОН, ГБД «Регистр нед­вижимости» и АИС «Государственный земельный кадастр». Со стороны Министерства информации и коммуникаций уже передана в доверительное управление Интегрированная информационная система для центров обслуживания населения – ИИС ЦОН.

Даурен Абаев разъяснил, что данная работа нацелена на реа­лизацию принципа Digital by default, предусматривающего планирование и последующее оказание государственных услуг исключительно в электронной форме с расширением возможности самообслуживания.

С 1 июля внедрена возможность получения 30 электронных услуг без ЭЦП на основании разового SMS-пароля – это такие востребованные справки, как адресная, о наличии недвижимого имущества, об обременениях и пенсионных накоплениях.

Рассмотрено еще 206 видов гос­услуг, разработано 37 «дорожных карт» с акцентом на электронное их оказание. Будет сокращаться альтернатива, так как сохранение альтернативного оказания госус­луг, особенно местными исполнительными органами, снижает эффективность принципа «одного окна» и сохраняет риски прямого контакта. До конца года еще 48 видов услуг будут оказываться на безальтернативной основе только через госкорпорацию.

Министр национальной экономики Тимур Сулейменов в свою очередь сообщил о проведенной работе по выявлению так называемых «скрытых» услуг – отдельных функций госорганов, соответствующих определению «госуслуга», но не включенных в реестр госуслуг.

В результате реестр пополнился 58 новыми госуслугами, завершен анализ еще 200 функций госорганов, по итогам которого в реестр будет включено столько же.

– На сегодня общее количество госуслуг в реестре составляет 746, из них 452 можно получить в электронной форме, 621 оказывается через корпорацию, местными исполнительными органами – 191. Также в целях упрощения разрешительной системы проведена полная автоматизация получения всех разрешений и направления уведомлений в режиме онлайн, – подчеркнул Тимур Сулейменов.

– «Правительство для граж­дан» переходит на проактивное оказание государственных услуг, – заявил председатель правления госкорпорации Аблайхан Оспанов. – Это приведет к исключению 2,5 миллиона бумажных документов, что даст краткосроч­ный экономический эффект в 1 миллиард тенге. Одними из первых на проактивный принцип (без физического обращения в корпорацию) будут переведены услуги по рождению ребенка, расторжению брака по решению суда и другие.

Однако Премьер-министра не воодушевила эта новость.

– О документах по рождению ребенка мы говорили еще в начале года. Одну справку отрабатывали год, – возмутился Бакытжан Сагинтаев, отметив, что подобные темпы никуда не годятся.

Указал Премьер и на низкое качество предоставляемых услуг. По его словам, электронный мир быстро развивается, и через 2 года могут появиться совсем другие технологии. Не устроило его и то, что получение электронной справки об инвалидности намечено на середину 2019 года.

– Это надо решать сейчас! – пот­ребовал глава Правительства.

Заместитель Премьер-министра Аскар Жумагалиев, ответственный за это направление, заверил в наличии внутренних резервов по повышению качества предоставления услуг и «простора» для внедрения проактивных услуг. 92 услуги из 206 можно будет предоставлять только в автоматизированном виде, причем 5 – моментально.

– В результате 30 миллионов справок мы не будем требовать у населения. Улучшится производительность труда, – заявил Аскар Жумагалиев. – Но необходимы изменения в законодательстве, и соответствующий законопроект будет рассмотрен уже на следую­щем заседании Правительства.

Подводя итоги, Бакытжан Сагинтаев дал ряд конкретных поручений. Министерству информации и коммуникаций, гос­корпорации «Правительство для граждан» в рамках перехода на цифровой формат работы особое внимание надлежит уделить качеству предоставляемых услуг. Также совместно с заинтересованными госорганами дополнительно проработать план работы по переводу госуслуг на их безаль­тернативное оказание. Министерству национальной экономики дано задание в месячный срок разработать «дорожную карту» по выявлению «скрытых» услуг и определению ответственных должностных лиц.

32 документа для микрокредита

Говоря об итогах реализации программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства, министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова отметила, что за 11 месяцев текущего года трудоустроены 413 тыс. человек, из них 279 тыс. – на постоянную работу. На сегодня количество участников прог­раммы достигло 527 тыс., более половины – жители сельской местности.

По словам министра, основные индикаторы достигнуты.

– В рамках первого направления для обеспечения потребности региональных рынков труда было организовано обучение 90 тысяч человек, из них 21 тысяча – это безработная молодежь, оставшиеся 69 тысяч – безработные и самозанятые. Курсы краткосроч­ного обучения окончили 43,5 тысячи человек, – сказала Тамара Дуйсенова.

По направлению «Поддержка предпринимательских инициа­тив» в рамках проекта НПП «Bastau Бизнес» завершили обу­чение 15 тыс. граждан, из которых 8,2 тыс. защитили свои бизнес-проекты и более 3 тыс. получили кредиты. В следующем году планируется увеличение численности обучаемых по программе «Bastau Бизнес» из числа безработных и самозанятых граждан в 2 раза (до 30 тыс.).

Третье направление предусмат­ривает адресную поддержку в трудоустройстве уязвимых категорий граждан и повышение мобильности трудовых ресурсов. В текущем году на социальные рабочие места, молодежную прак­тику и общественные работы нап­равлены около 134 тыс. человек.

Особое место в программе занимает направление по повышению трудовой мобильности граждан. Проведены ярмарки вакансий во всех регионах выбытия с учас­тием работодателей регионов прибытия. По их итогам более 2 тыс. семей изъявили желание на добровольное переселение на север республики.

– На сегодня с учетом выделенных средств в северные регионы из южных областей добровольно переселилась 381 семья, или 1 479 человек. На следующий год планируется увеличение регио­нальной квоты переселения в 5 раз, то есть довести до 1 700 семей, или около 7 000 человек, – доложила Тамара Дуйсенова.

В завершение своего выступ­ления министр вынесла на рассмотрение Правительства ряд изменений и дополнений по совершенствованию механизмов программы, направленных на стимулирование добровольного переселения граждан, поддержку предпринимательских инициатив, а также улучшение системы обучения.

О проводимой работе в части реализации программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства по своим направлениям доложили министры национальной экономики – Тимур Сулейменов, образования – Ерлан Сагадиев, первый вице-министр сельского хозяйства Кайрат Айтуганов, а также акимы Жамбылской, Мангистау­ской, Восточно-Казахстанской, Алматинской областей.

Председатель правления НПП «Атамекен» Аблай Мырзахметов в своем выступлении предложил в 2 раза увеличить норматив вып­лат работодателям за каждого обу­ченного на предприятии, чтобы повысить их интерес.

– Что касается «Bastau Бизнес», то при плане 3 тысячи стартапов запустились 3 300. Но ключевая проблема здесь – нехватка финансирования в части микрокредитования, – посетовал Аблай Мырзахметов.

По его мнению, необходимо увеличить объем финансирования программы, чтобы охватить 50% обучившихся, а также определить реальную потребность в кадрах. Дал глава НПП и еще один повод вернуться к предыдущему вопросу, сообщив, что в некоторых регионах для получения микрокредита требуется предоставление 32 документов!

– 32 документа, чтобы получить микрокредит в сельской местнос­ти! Да пока заемщик будет их собирать, то половину ссуды раздаст, и от микрокредита получит «микро»! Вот где требуется вмешательство. Я ответа не требую, я даю вам задание, – обратился Бакытжан Сагинтаев к попытавшемуся было объясниться Аскару Жумагалиеву. – Касательно потребности в кадрах нужно отработать. Надо знать, кого нам готовить, какие специальности нужны. Даже в отношении иностранных инвесторов нужно изу­чить: мы требуем от них увеличивать местное содержание, но если сами не будем готовить специалистов, то их каждый раз будут привлекать из-за рубежа. Надо полностью менять стандарты. Думаю, что акимы тоже согласятся в рамках госзаказа ориентировать колледжи на пот­ребности товаропроизводителей.

В целом, по словам Премьер-министра, программа реализуется хорошими темпами и положительно воспринимается населением. Видна динамика активности граждан, которые хотят заниматься предпринимательством. Глава Правительства поручил рассмотреть все предложения и по мере необходимости внести изменения, в том числе и в части финансирования.

В завершение заседания рассмотрены вопросы совершенствования законодательства о государственной статистике и социального обеспечения. Правительством одобрены законопроекты, представленные минис­трами национальной экономики и труда и социальной защиты населения.