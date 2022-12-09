"Правительство для граждан" отреагировало на заявление Антикора об ОПГ в Астане

В госкорпорации сообщили, что в процессе регистрации транспортных средств "Правительство для граждан" является только принимающей стороной.

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Представители НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан" прокомментировали информацию Агентства РК по борьбе с коррупцией о разоблачении ОПГ, занимавшейся нелегальной постановкой на регистрационный учет автомашин, ввезенных из-за рубежа. Как сообщил директор столичного филиала госкорпорации Мади Саданов, в процессе регистрации транспортных средств "Правительство для граждан" является только принимающей стороной, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу НАО.

"Так, сотрудники спецЦОНов осуществляют прием документов и формируют заявки в государственный орган согласно единого порядка регистрации. После чего электронные заявления поступают на рассмотрение в Процессинговый центр Департамента полиции, где уполномоченные работники проверяют владельца и транспортное средство на предмет нахождения их в розыске (ограничения, обременения), сверяют сканированные документы с электронной заявкой на правильность заполнения и принимают решение об утверждении заявки или отказа в оказании государственной услуги, сервисный центр "WEB-модуль" также находится в ведении Департамента полиции.

Отметим, что сотрудники госкорпорации ответственны только за прием полного пакета документов, но не осуществляют правовой анализ для определения их подлинности.

Таким образом, документы от услугополучателей были приняты госкорпорацией согласно Правила государственной регистрации и учета отдельных видов транспортных средств, в полном пакете документов, с осуществлением идентификации личности владельцев, а сотрудники государственного органа ответственны за утверждение заявок и проверку их на законность", - говорится в заявлении госкорпорации.

Ранее борцы с коррупцией распространили пресс-релиз, заявив о разоблачении ОПГ, которая нанесла ущерб государству и гражданам на 1 млрд тенге.