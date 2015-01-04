В мире
Правительство Германии считает возможным выход Греции из еврозоны
Ксения Воронина
Канцлер Германии Ангела Меркель и министр финансов Вольфганг Шойбле считают, что выход подверженной кризису Греции из совместного валютного пространства является допустимым шагом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на немецкое издание Der Spiegel.

"Причиной изменившейся оценки стал тот факт, что еврозона со времени пика валютно-финансового кризиса в 2012 году добилась ощутимых успехов", – говорится в статье.

Как сообщает издание, правительство ФРГ готово рассмотреть выход Афин из еврозоны в том случае, если после предстоящих 25 января парламентских выборов в Греции страна откажется от проведения курса экономии и сокращения расходов.

Напомним, что досрочные выборы в Греции были назначены после того, как парламент страны не смог выбрать президента, отдав необходимое количество голосов. Ожидается, что новый состав парламента проведет свое первое заседание 5 февраля.

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