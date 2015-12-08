Правительство готовится к падению цен на нефть до $30 за баррель

Экономика
Фото с сайта diplomat.am
Премьер-Министр Казахстана Карим Масимов поручил Министерству финансов и Министерству национальной экономики РК совместно с Национальным банком подготовить план действий на случай дальнейшего снижения нефтяных цен до 30 долларов за баррель, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт Премьер-Министра.

"Хотел бы напомнить, что Глава государства давал нам поручения рассматривать разные сценарии, в том числе при цене 30 долларов и 20 долларов за баррель. Сегодня утром у нас было заседание бюджетной комиссии, где мы приняли решение актуализировать наш план с учетом макроэкономической ситуации в случае, если цена за баррель нефти марки Brent уйдет в другую ценовую категорию – при 30 долларах за баррель: какова будет реакция на валютном рынке, реакция на российском рынке, и как в целом сложится макроэкономическая ситуация", – сказал  Масимов на расширенном заседании Правительства.  

В этой связи, по словам главы правительства, было дано поручение Минфину, Минэкономики совместно с Национальным банком подготовить план в случае дальнейшего снижения цены на нефть и спрогнозировать, каким образом это скажется на бюджете страны.

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