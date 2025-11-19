Правительство, Нацбанк и АРРФР разработали Программу совместных действий

Экономика
81

Документ охватывает ключевые направления развития экономики

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На заседании Правительства Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что Правительство совместно с Национальным банком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка подготовило Программу совместных действий во исполнение поручений Президента, озвученных Главой государства в Послании народу Казахстана, по макроэкономической стабилизации и повышению благосостояния населения на 2026-2028 годы, сообщает Kazpravda.kz

«Глава государства в Послании народу Казахстана поручил Правительству совместно с Национальным банком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка разработать Программу совместных действий», — отметил Олжас Бектенов.

По данным Министерства национальной экономики, документ охватывает ключевые направления развития экономики. Среди них – поддержка доходов населения, обеспечение качественного роста, стимулирование несырьевого экспорта, цифровизация экономики и развитие ИИ, совершенствование инвестиционной и тарифной политики, меры по снижению инфляции и доли государства в экономике.

Программа также включает блоки по денежно-кредитной политике, развитию финансового сектора и регулированию цен.

«Программа совместных действий Правительства, Национального банка и Агентства по финансовому регулированию направлена на решение ключевых задач социально-экономического развития страны на ближайшие три года. Повышение уровня жизни и благосостояния населения будет обеспечиваться за счет качественного и устойчивого роста экономики и снижения инфляции», — отметил Олжас Бектенов.

Он отметил, что в рамках Программы по макроэкономической стабилизации и повышению благосостояния населения на 2026-2028 годы в стране будет обеспечен устойчивый экономический рост.

«Основными целями Программы является ежегодный прирост экономики на уровне не ниже 5% и реальных доходов населения в среднем на 2–3%», — подчеркнул Премьер.

Также Олжас Бектенов обозначил ключевые направления работы для дальнейшего развития экономики, которые предусмотрены в Программе по макроэкономической стабилизации и повышению благосостояния населения на ближайшие три года.

«Планируется запустить новый инвестиционный цикл, кардинально снизить барьеры для ведения бизнеса и долю участия государства в экономике, а также реализовать новые меры по содействию занятости и повышению адресности социальной поддержки. Особое внимание будет уделено снижению инфляции, проведению сбалансированной тарифной политики, увеличению экспорта и снижению импортозависимости», — подчеркнул глава Кабмина.

#программа #Правительство #Нацбанк #АРРФР

