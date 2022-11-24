Правительство не видит конфликта интересов – сенатор о вопросах авиабезопасности

Сенатор Талгат Мусабаев в ходе пленарного заседания верхней палаты Парламента Казахстана отметил необходимость передачи государственных функций по расследованию авиационных происшествий и инцидентов в гражданской авиации в ведение Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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«Это соответствует стандартам и рекомендуемой практике Международной организации по гражданской авиации (ИКАО) и является одной из важных составляющих частей безопасности полетов. Но этот вопрос так и остался без понимания со стороны Правительства», – указал сенатор.

Он напомнил, что сегодня этот вопрос возложен на Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК, в частности, на управление по расследованию авиационных происшествий и инцидентов (УРАПИ).

«Однако в ведении этого же министерства работает Комитет гражданской авиации и АО «Авиационная администрация Казахстана», осуществляющие сертификацию, контроль и надзор над безопасностью полетов в гражданской авиации. То есть один и тот же госорган сам сертифицирует, сам контролирует и надзирает и сам же себя расследует. И здесь Правительство не видит конфликта интересов», – недоумевает сенатор.

По его мнению, это прямо противоречит стандартам и рекомендуемой практике ИКАО.

«Кроме того, в деятельности МИИР, помимо возникновения прямого конфликта интересов, страдают независимость, объективность, беспристрастность и полнота расследований авиационных происшествий и инцидентов. Примеров много. Мною предлагалось передать функции расследования авиационных происшествий в МЧС либо, как ранее предлагалось в депутатском запросе, в Международный авиационный комитет стран СНГ (МАК СНГ), имеющий в своем составе авторитетных специалистов и экспертов в этой области, как это сделано в некоторых странах-членах ОДКБ», – сказал он.

Сенатор подчеркнул, что Правительству необходимо тщательно проработать этот вопрос.

«Нужно вернуться к нему в самое ближайшее время, так как на сегодня узковедомственные интересы взяли верх над здравой логикой и соответствием стандартам и рекомендуемой практике ИКАО, членом которой является Республика Казахстан, и следование которым красной нитью закреплено в Законе РК от 15 июля 2010 года № 339-IV «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации». За решением этого вопроса стоит наше главное богатство – наши граждане, их жизнь и здоровье», – аргументировал депутат.