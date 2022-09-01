Правительство подаст в отставку после выборов депутатов Мажилиса – Ашимбаев

Председатель Сената Маулен Ашимбаев заявил, что правительство подаст в отставку после выборов депутатов Мажилиса, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Когда пройдут выборы в Мажилис в первом полугодии следующего года - вы знаете, что в соответствии с нашей Конституцией перед вновь избранным составом палаты правительство подает в отставку», - сказал Маулен Ашимбаев в кулуарах совместного заседания палат Парламента.

По его словам, подадут в отставку все министры, а также руководство правительства.

«Кто будет возглавлять новое правительство, какие министры будут - это во многом зависит от результатов электоральной кампании, от выборов в мажилис», - резюмировал глава Сената.