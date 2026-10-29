Правительство примет все меры для системного решения поставленных Президентом задач — Олжас Бектенов

Объявленная Президентом «Народная стройка» придаст значительный импульс для роста занятости и обеспечения благосостояния граждан

Фото: Пресс-служба правительства

На заседании Правительства под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова рассмотрены меры по реализации Послания Президента Касым-Жомарта Токаева «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

«Президентом Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым в Послании народу «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле» поставлена главная цель – построить Справедливый, Сильный, Чистый, Прогрессивный Казахстан. Для ее достижения должен быть максимально использован имеющийся потенциал нашей страны и те широкие возможности, которые открываются в современных инновационных условиях.



Объявленная Главой государства масштабная программа «Народная стройка» дает старт крупнейшим инфраструктурным преобразованиям и реформам во всех отраслях экономики. Этот глобальный проект придаст значительный импульс для роста занятости и обеспечения благосостояния граждан.



Данное Послание является самым содержательным программным документом на ближайшую перспективу. Мы должны иметь четкий план действий по его реализации», — отметил Олжас Бектенов.



Заслушаны доклады руководителей государственных органов по ключевым направлениям социально-экономического развития страны.