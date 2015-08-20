Правительство РК обещает не допустить роста цен на социальные продукты

Экономика
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Ксения Воронина
Правительство не допустит необоснованного повышения цен на основные продукты потребления. Об этом в ходе пресс-конференции Службы центральных коммуникаций при Президенте РК заявил Премьер-Министр РК Карим Масимов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

В частности, акимам регионов поручено принять меры по поддержке социально уязвимых слоев населения через повышение уровня адресной социальной и жилищной помощи, финансируемых из местного бюджета, а также по недопущению необоснованного роста цен, особенно на социально значимые продукты и услуги, и обеспечить мониторинг и контроль ситуации на местах.

"Мы теперь живем в условиях свободно плавающего курса валют. Как  вы знаете, сегодня на совместном заседании Правительство и Национального банка мы приняли совместное заявление. Хотел бы разъяснить некоторые положения. Начну с макроэкономической ситуации, которая складывается на внешнем и внутреннем рынках, и о том пакете документов, которые Правительство совместно с Нацбанком планируют провести в ближайшее время", – начал пресс-конференцию Карим Масимов.

Глава Правительства призвал казахстанцев привыкать жить в новых экономических условиях.

"Последние 14–15 лет мы привыкли жить, когда цены на основные экспортные ресурсы были высокими, когда постоянно росли цены на нефть, металлы, сырьевые продукты – этот цикл закончился. И ближайшие 5–7 или больше лет мы будем жить при другой экономической ситуации, когда цены на нефть будут находиться в иной категории 30–40 долларов за баррель, когда цены на металлы и другое сырье будут находиться на на низком уровне", – сказал Премьер.

По словам Масимова, в этих условиях государство и Нацбанк должны отреагировать соотвествующим образом и внести корректировку в свою экономическую политику.

"Направление, в котором мы будем двигаться, достаточно четко и ясно обозначены Главой государства – это 5 институциональных реформ. Главный вопрос, в котором мы будем двигаться, – изменение институциональной среды Казахстана. Это, напомню, профессиональная госслужба, верховенство закона и изменение судебной системы, НЭП, национальная идентичность и более ответственное государство. Мы уже находимся в финальной части этого проекта. В ближайшее время будем докладывать Президенту о проводимой работе. И вот эти реформы являются необходимой средой, в которой реформы в экономике найдут свое отражение, на наш взгляд", – подчеркнул Масимов.

Сам Премьер-Министр заявил, что считает принятое сегодня решение – переход к плавающему курсу – структурной реформой, которое позволит выйти на равновесное положение, и стоимость валюты будет определяться спросом и предложением.

"Как и все в рыночной экономике должно определяться спросом и предложением, а защищать мы должны только уязвимые слои населения. Мы должны двигаться в рыночной среде, и это тот пакет структурных реформ, в направлении которого мы движемся", – заключил Масимов

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