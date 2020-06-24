Правительство РК возьмет на контроль проблемные вопросы бизнеса

Экономика
Правительством совместно с НПП "Атамекен" создан оперативный штаб для мониторинга состояния бизнеса в пострадавших отраслях экономики, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.
В НПП "Атамекен" под председательством заместителя Премьер-министра РК Романа Скляра в режиме видеоконференцсвязи прошло заседание Проектного офиса по вопросам предпринимательства.
Роман Скляр сообщил, что по поручению Премьер-министра Аскара Мамина для обеспечения оперативного мониторинга ситуации в пострадавших секторах экономики расширен мандат Проектного офиса по развитию "экономики простых вещей" и создан оперативный штаб для мониторинга состояния бизнеса.
В состав Проектного офиса под руководством Романа Скляра вошли председатель правления НПП "Атамекен" Аблай Мырзахметов, заместители акимов, курирующие вопросы предпринимательства, представители профильных центральных государственных органов.
Советник Премьер-министра по вопросам предпринимательства Дана Жунусова довела информацию о задачах оперативного штаба. Так, штаб будет проводить мониторинг состояния предпринимательской активности в регионах и влияния карантинных мер на условия ведения бизнеса, формировать актуальные сведения о количестве субъектов МСБ в наиболее пострадавших отраслях, а также вырабатывать оперативные и системные предложения по восстановлению и развитию предпринимательской активности, сохранению занятости.
Оперативные данные о состоянии бизнеса будут формироваться на еженедельной основе из трех источников: акиматов, региональных палат предпринимателей и непосредственно от бизнеса. Таким образом, бизнес сможет напрямую сообщать о своем положении и наличии проблемных вопросов.
Для предпринимателей создана онлайн-анкета, для заполнения которой можно пройти по ссылке: https://forms.gle/GSB5Bsf6GSTz3eeW9. На основании собранных данных оперативный штаб будет информировать Правительство для последующего принятия необходимых мер поддержки.
В свою очередь Аблай Мырзахметов отметил, что результатом слаженной и оперативной работы бизнеса и государственных органов станет своевременное решение проблем и диагностирование их на ранней стадии.
Резюмируя заседание Проектного офиса, Роман Скляр сообщил, что сбор оперативного штаба с заслушиванием заместителей акимов о текущей ситуации в регионах будет проводиться на еженедельной основе. Также оперативный штаб еженедельно будет информировать о результатах проводимой работы Премьер-министра Республики Казахстан.
В НПП "Атамекен" под председательством заместителя Премьер-министра РК Романа Скляра в режиме видеоконференцсвязи прошло заседание Проектного офиса по вопросам предпринимательства.
Роман Скляр сообщил, что по поручению Премьер-министра Аскара Мамина для обеспечения оперативного мониторинга ситуации в пострадавших секторах экономики расширен мандат Проектного офиса по развитию "экономики простых вещей" и создан оперативный штаб для мониторинга состояния бизнеса.
В состав Проектного офиса под руководством Романа Скляра вошли председатель правления НПП "Атамекен" Аблай Мырзахметов, заместители акимов, курирующие вопросы предпринимательства, представители профильных центральных государственных органов.
Советник Премьер-министра по вопросам предпринимательства Дана Жунусова довела информацию о задачах оперативного штаба. Так, штаб будет проводить мониторинг состояния предпринимательской активности в регионах и влияния карантинных мер на условия ведения бизнеса, формировать актуальные сведения о количестве субъектов МСБ в наиболее пострадавших отраслях, а также вырабатывать оперативные и системные предложения по восстановлению и развитию предпринимательской активности, сохранению занятости.
Оперативные данные о состоянии бизнеса будут формироваться на еженедельной основе из трех источников: акиматов, региональных палат предпринимателей и непосредственно от бизнеса. Таким образом, бизнес сможет напрямую сообщать о своем положении и наличии проблемных вопросов.
Для предпринимателей создана онлайн-анкета, для заполнения которой можно пройти по ссылке: https://forms.gle/GSB5Bsf6GSTz3eeW9. На основании собранных данных оперативный штаб будет информировать Правительство для последующего принятия необходимых мер поддержки.
В свою очередь Аблай Мырзахметов отметил, что результатом слаженной и оперативной работы бизнеса и государственных органов станет своевременное решение проблем и диагностирование их на ранней стадии.
Резюмируя заседание Проектного офиса, Роман Скляр сообщил, что сбор оперативного штаба с заслушиванием заместителей акимов о текущей ситуации в регионах будет проводиться на еженедельной основе. Также оперативный штаб еженедельно будет информировать о результатах проводимой работы Премьер-министра Республики Казахстан.