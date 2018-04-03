Правительство РК выделит дополнительные деньги на развитие автобусного производства

Экономика
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Жанат Тукпиев
Правительство выделит дополнительные деньги на развитие автобусного производства в Казахстане. Об этом на III Казахстанском автомобильном форуме KIAF сообщила вице-президент Ассоциации казахстанского автобизнеса Анар Макашева, передает корреспондент Kazpravda.kz.   

"Одна из тем, которую мы обсуждаем, – это развитие производства на территории РК. В прошлом году Правительство выделило 10 миллиардов тенге на программу льготного кредитования и льготного лизинга. В этом году государство также рассматривает выделение дополнительных средств на развитие данной программы. На текущий момент разрабатывается новая комплексная программа по стимулированию производства автобусов и обновлению старого парка. В рамках этой программы порядка 13 миллиардов тенге будет выделено на приобретение новых отечественных автобусов", – сказала Макашева.

Также, по ее словам, на сегодняшний день более 11 мировых автопроизводителей предоставили свои технологии для производства автомобилей на территории РК.

"Это говорит о большом доверии со стороны иностранных производителей. Говорит о том, что наши люди могут заниматься производством автотранспорта. Это не только инвестиции деньгами в строительство заводов, но и инвестиции в персонал, сервис и так далее", – отметила она.

Она также подчеркнула, что казахстанские производители достойно прошли кризисный период и в этом году наблюдается значительный рост как продаж, так и производства в Казахстане.

"Рост авторитейла за прошлый год составил 6,1 процента. Доля казахстанского производства в общем объеме продаж составила 35,5 процента. Казахстанскими автозаводами было произведено 19 тысяч единиц техники, что втрое превышает прошлогодний показатель", – заключила Макашева.

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