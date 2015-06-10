Правительство Турции подало в отставку

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Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу подал президенту Тайипу Эрдогану прошение об отставке правительства в связи с прошедшими 7 июня парламентскими выборами, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на "РБК
".
Сообщается, что президент принял отставку, которая является технической необходимостью перед началом работы нового кабинета.
"Президент поблагодарил правительство за проведенную им до сегодняшнего дня работу. Действующий Кабинет министров продолжит работу до формирования нового правительства", – говорится в заявлении канцелярии.
Как указывается, на 25 июня запланирована церемония принесения присяги новыми членами парламента. После этого вступившие в должность депутаты займутся вопросами формирования правительства.
Им необходимо сделать это в 45-дневный срок, в противном случае президент может объявить внеочередные парламентские выборы.
Сложность ситуации заключается в том, что по итогам выборов ни одна из партий не получила статус правящей, и теперь на повестке дня – формирование коалиционного правительства.
По предварительным неофициальным результатам, Партия справедливости и развития осталась лидером гонки с 40,9% голосов, но лишилась конституционного большинства в парламенте, заняв только 258 мест из 550.
Народно-республиканская партия и Партия националистического движения улучшили свой результат по сравнению в выборами 2011 года, получив 25% и 16,3% голосов, и заняли 132 и 80 депутатских кресел соответственно.
Прокурдская Партия демократии народов заручилась поддержкой 13,1% избирателей (80 мест в меджлисе) и впервые за 12 лет стала четвертой политической партией, напрямую избранной в парламент в качестве единой политической силы.