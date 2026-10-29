Правительство усилит ответственность подрядчиков и технадзора за качество дорог

Премьер-министр Олжас Бектенов дал ряд поручений по развитию транспортно-логистической инфраструктуры, повышению качества автомобильных дорог и реализации задач, поставленных Президентом в Послании-2026, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Пресс-служба правительства

«В сфере транспорта Главой государства поставлена четкая задача – становление Казахстана Евразийским транспортно-логистическим узлом», — подчеркнул Олжас Бектенов.

В этой связи в 2027 году необходимо завершить строительство и модернизацию всех автомобильных пунктов пропуска, запустить железнодорожную линию «Бахты – Аягоз», с началом строительного сезона приступить к расширению автотрассы «Кокшетау - Петропавловск» и строительству второго аэропорта в Астане.



Для увеличения международных грузоперевозок поручено выработать дополнительные меры государственной поддержки отечественных перевозчиков. Министерству транспорта необходимо усилить развитие сервисной инфраструктуры, включая создание центров консолидации и распределения грузов. Реализация указанных проектов и внедрение цифровых решений в отрасли должны находиться на особом контроле ведомства.



Отдельно Олжас Бектенов остановился на качестве строительства автомобильных дорог.

«Президент определил Министерство транспорта ответственным за реализацию всех автодорожных проектов и состояние дорожного полотна. Министерству транспорта следует взять на особый контроль вопросы состояния, строительства и ремонта местной сети автодорог. В рамках Рабочей группы по реформированию автодорожной отрасли поручаю выработать меры по усилению ответственности подрядных организаций и технического надзора», — подчеркнул Олжас Бектенов.