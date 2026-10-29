Правительство усилит ответственность подрядчиков и технадзора за качество дорог

Правительство,Автодороги

Премьер-министр Олжас Бектенов дал ряд поручений по развитию транспортно-логистической инфраструктуры, повышению качества автомобильных дорог и реализации задач, поставленных Президентом в Послании-2026, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Пресс-служба правительства

«В сфере транспорта Главой государства поставлена четкая задача – становление Казахстана Евразийским транспортно-логистическим узлом», — подчеркнул Олжас Бектенов.

В этой связи в 2027 году необходимо завершить строительство и модернизацию всех автомобильных пунктов пропуска, запустить железнодорожную линию «Бахты – Аягоз», с началом строительного сезона приступить к расширению автотрассы «Кокшетау - Петропавловск» и строительству второго аэропорта в Астане.

Для увеличения международных грузоперевозок поручено выработать дополнительные меры государственной поддержки отечественных перевозчиков. Министерству транспорта необходимо усилить развитие сервисной инфраструктуры, включая создание центров консолидации и распределения грузов. Реализация указанных проектов и внедрение цифровых решений в отрасли должны находиться на особом контроле ведомства.

Отдельно Олжас Бектенов остановился на качестве строительства автомобильных дорог.

«Президент определил Министерство транспорта ответственным за реализацию всех автодорожных проектов и состояние дорожного полотна. Министерству транспорта следует взять на особый контроль вопросы состояния, строительства и ремонта местной сети автодорог. В рамках Рабочей группы по реформированию автодорожной отрасли поручаю выработать меры по усилению ответственности подрядных организаций и технического надзора», — подчеркнул Олжас Бектенов.
#Казахстан #Правительство #дороги #качество

Популярное

Все
Обеспечить практическую реализацию реформ
Благополучие детей в приоритете
Поставлены конкретные задачи
Встреча с партийными фракциями
«Лактин АС» спасет сады
Досрочный запуск автомагистрали
В Уральске открылся экопарк «Хан тоғайы»
Нужно уметь прощать
Подведены итоги фестиваля Atyrau Open 2026
Тазы покоряет мир
Артисты Приаралья выступили в Пекине и Берлине
Ждет малышей уютный детсад
В режиме стратегического опережения
Политическая формула нового исторического этапа
Инициативы, определяющие будущее
Создать условия для следующих поколений
Модернизируются объекты гражданской защиты
Ветер и заморозки: погода на 29 октября
Не технологии будущего, а реалии сегодняшнего дня
Какие инвестпроекты поддержали в Астане
Участники церемонии награждения прибыли в Акорду
В Астане пройдет креативная ярмарка Шымкента
Золотая Орда: северная степь была частью большого евразийского мира
Документы почти на 5 млрд долларов подписали на полях KGIR в Шымкенте
Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии поднятия Государственного флага
С опорой на общие нравственные ценности
Двухтомную энциклопедию «Түркістан» презентовали в Астане
Будущее зависит от каждого из нас
KGIR-2026: Премьер обсудил с иностранными инвесторами совместные проекты
Какие продукты подешевели и подорожали за неделю в Казахстане
Коммунальщики заставляли бизнес проходить лишние процедуры в Жамбылской области
Торговые предприятия Казахстана подготовили спецпредложения ко Дню Республики
В Астане пресекли схему выдачи водительских прав без сдачи экзаменов
Токаев наградил гендиректора «Атлетико Мадрид» орденом «Достық»
Казахстанские банки потеряли 670 млрд тенге за месяц – Ranking
Корову – фермеру, молоко – переработчику
И согреют, и украсят
3 млрд тенге ежегодно: Отбасы банк и акимат Ұлытау подписали меморандум о сотрудничестве
Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана
В Астане усилили меры общественной безопасности
Токаев участвует в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку
Молодых казахстанских режиссеров наградили на кинофестивалях в Канаде и России
Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
Электронные доказательства: баланс и эффективность
Казахстан покинул топ-5 медального зачёта Азиады
Распоряжение Главы государства о назначении
Satbayev University запускает программу двойных дипломов с топовыми немецкими университетами
Усилена работа по восстановлению Арала и сохранению Каспия
Депутат Курултая Татьяна Савельева досрочно сложила полномочия
На встрече с Халық Қаһарманы
День учителя отмечают в Казахстане
Курс на развитие
Официально объявлен бой Алимханулы за титул чемпиона мира
Досадная осечка в Хабаровске
Токаев освободил от должностей трех представителей руководства Минобороны
Азамат Хасенов стал замначальника СГО РК – командующим Силами особого назначения
Кому перестанут назначать отдельные пособия в Казахстане с 2027 года
Минздрав Казахстана сделал заявление по ситуации с инфекцией в России
Освоено производство экопанелей из овечьей шерсти

Читайте также

Цифровую карту семьи интегрируют с системами банков второго…
Повышение МЗП и мораторий на проверки МСП: Что будет в 2027…
Правительство примет все меры для системного решения постав…
«ҚазАвтоЖол» и синдикат казахстанских банков подписали кред…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]