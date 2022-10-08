Правительство утвердило перенос выходного дня в рамках празднования Дня Республики

Правительство Казахстана утвердило перенос выходного дня в рамках празднования Дня Республики, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов подписал постановление Правительства №796 от 7 октября 2022 года «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 6 октября 2021 года № 713 «О переносе дней отдыха в 2022 году».

Так, согласно постановлению, выходной день переносится с субботы 22 октября 2022 года на понедельник 24 октября 2022 года.

В этом году 25 октября впервые в статусе национального праздника страны будет отмечаться День Республики. Перенос выходного дня позволит работающим казахстанцам заранее планировать отдых в праздничный период.

Настоящее постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования.