Правительство Японии в полном составе ушло в отставку

Правительство Японии в полном составе ушло в отставку, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА "Новости".

Специальное заседание кабинета министров началось в 11.30 по местному времени, информирует агентство Киодо.

Как ожидается, в скором времени станет известно о новом составе правительства Японии под руководством премьер-министра Фумио Кисиды.

Изначально перестановки ожидались в начале сентября, однако Кисида решил провести их сейчас в связи с намерением ускорить продвижение экономической концепции "нового капитализма", необходимостью принятия мер из-за роста цен на продовольствие и топливо, а также ради того, чтобы заранее подготовиться к сессии парламента.