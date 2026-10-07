Правительство усилило работу по восстановлению Арала и сохранению Каспия

Правительство,Экология

Правительство реализует меры по восстановлению Северного Арала и сохранению водных ресурсов Каспийского моря. Работа включает повышение уровня воды, восстановление биоразнообразия, научные исследования и борьбу с опустыниванием высохшего дна Арала, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Объем воды в Северном Арале вырос до 23,4 млрд м³

За более чем 20 лет площадь Северного Арала увеличилась на 36%, объем воды — почти вдвое, до 23,4 млрд м³, а уровень минерализации снизился в два раза. Ежегодно по руслу Сырдарьи обеспечивается попуск не менее 2 млрд м³ воды.

Следующий этап предусматривает реконструкцию Көкаральской плотины. Проект, разработанный совместно со Всемирным банком, предусматривает повышение уровня воды до 44 метров по Балтийской системе. В течение 5–6 лет площадь Северного Арала планируется увеличить до 3,9 тыс. км², а объем воды — до 34 млрд м³.

Лесомелиоративные работы охватили 1,1 млн га высохшего дна Арала

На осушенном дне моря высеяно 3,4 тыс. тонн семян саксаула и галофитных растений, высажено 56,2 млн сеянцев саксаула. Общая площадь лесомелиоративных работ достигла 1,1 млн га. Для выращивания посадочного материала построен питомник площадью 33 га мощностью 3 млн сеянцев в год.

Казахстан готовит межгосударственную программу по сохранению Каспия

Страна продвигает совместные подходы с прибрежными государствами, развивает научное сотрудничество и готовит создание профильного научно-исследовательского института. Основное внимание уделяется снижению уровня моря, сохранению биоразнообразия, борьбе с загрязнением и совершенствованию мониторинга.

Для оценки последствий обмеления Каспия применят научные данные и цифровые инструменты

В рамках Диалога высокого уровня запущен проект «Повышение устойчивости в условиях снижения уровня Каспийского моря». Совместно с ПРООН и международными партнерами также формируются проекты по управлению морскими и прибрежными ресурсами, сокращению пластикового загрязнения и сохранению биоразнообразия, включая каспийского тюленя.

Казахстан усиливает сотрудничество по трансграничным водам

Казахстан завершил формирование правовой базы по трансграничным водам со всеми сопредельными государствами. В прошлом году по итогам десятилетних переговоров подписано соглашение с Узбекистаном о совместном управлении трансграничными водными объектами. Согласованные режимы работы водохранилищ на Сырдарье позволяют обеспечивать стабильный приток воды в Северный Арал даже в маловодные периоды.

Работа по Аралу сосредоточена на восстановлении водоема и борьбе с опустыниванием, по Каспию — на научном мониторинге, международном взаимодействии и сохранении экосистемы.

О мерах по восстановлению Северного Арала и сохранению Каспийского моря — в обзоре редакции PrimeMinister.kz.

#Правительство #экология #Каспий #Арал

Популярное

Все
Путепровод избавил водителей от ожидания
Лидер оступился, борьба обострилась
Хранят традиции и верность долгу
Страда выходит на финишную прямую
Цель – замещение импорта
Тик и Так переехали в Семей
Игрок месяца – Дмитрий Попко
Говорить с подростками о важном
Новоселья на селе
Языки пламени и хохолок какаду
Осенний праздник пастилы
Мировые звезды в Астане
Объединяя науку и технологии
Когда хирург получает третью руку
Начало будущего леса
Закон Республики Казахстан О ратификации Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам
Совместная работа на благо страны и народа
Искусственный интеллект не должен быть самоцелью
Когда поддержка становится возможностью
Правовой караван
Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026
Satbayev University запускает программу двойных дипломов с топовыми немецкими университетами
Президент Казахстана и Канцлер Германии ответили на вопросы журналистов
Умерла казахстанская журналистка Индира Жылкайдарова
Серебряное трио Казахстана
Возрождая традиции читающих наций
Президент выступил на международном форуме AI & Digital Bridge-2026
Депутат предложил меры по поддержке магазинов у дома
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
От новых дорог до цифровых маршрутов
Стала известна дата концерта Шакиры в Бишкеке
Зерновая отдача превысила прогнозы
Тайник под обшивкой
Токаев освободил от должностей трех представителей руководства Минобороны
1 октября стартовало раннее финансирование аграриев к посевной-2027
Инвестиции в инфраструктуру
Серебряный тандем Сметова и Абужакыновой
Серебряная высота Кристины Овчинниковой
Кубинский голос казахской песни
Глобальные вызовы и поиск решений
Девятиэтажка пойдет под снос
Ученые вывели новый отечественный сорт картофеля
Строительство крупного водохранилища завершают в Туркестанской области
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки
Обыск по уголовному делу провели на строящемся объекте Wildberries
Цена гостеприимства: как туристические налоги меняют индустрию путешествий
Архитектура за пределами Земли: чем занимается казахстанка в Нью-Йорке
Время белых полей
Отличные вести из Самарканда
Минкультуры опубликовало рекомендации по регламенту работы СМИ в день траура
Astana Musical открыл юбилейный сезон репертуарным мюзиклом
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
Новый облик старого вокзала
Неустойчивая погода прогнозируется в Казахстане 15–17 сентября
Исполнение поручений Президента: новые объекты открылись в регионах Казахстана
В Казахстане усилили требования к организациям по соцуслугам
В Казахстане усилили требования к центрам техосмотра и пассажирским перевозкам

Читайте также

Бектенов провел совещание по развитию атомной промышленности
Проекты ВИЭ на 160 МВт развиваются в области Абай
Около двух тысяч елей высадили на Кок-Жайлау
Экологические нарушения нашли у крупного промышленного пред…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]