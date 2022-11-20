Правительство останется работать, но точечные изменения будут - Токаев о политической перезагрузке

Президент , Политика , Видеогалерея
Елисеева Екатерина
корреспондент

Какие изменения ожидают политическую систему в Казахстане в ближайшее время, если его изберут президентом РК, рассказал Касым-Жомарт Токаев после голосования на выборах, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

"Что касается политической перезагрузки, как я говорил, политические реформы нужно продолжать, в противном случае будет застой. С другой стороны по закону после президентских выборов Правительству не обязательно уходить в отставку. Это делается в обязательном порядке после парламентских выборов. Что касается сроков проведения парламентских выборов, в конце года на счет этого я сделаю специальное заявление. Поэтому Правительство останется работать, но точечные изменения в составе Правительства, как впрочем и в других ведомствах, конечно, же будут произведены", – заявил Токаев. 

Также он поделился мнением, что к моменту старта параментской кампании, регистрацию могут пройти еще несколько партий. 

"Ожидаю, что в результате выборов в законодательный орган нашей страны попадут интересные люди, в том числе представляющие оппозиционные взгляды. (...) Новые партии получат регистрацию, этот процесс идет. Искусственно мы не можем регистрировать партии, нарушая закон. Если они сами нарушают законодательство. Конечно же, мы создаем благоприятные условия. Я полагаю, что до начала парламентских выборов, все же несколько партий смогут выполнить надлежащие условия и получить регистрацию. Я считаю, что это в наших интересах", – заключил Касым-Жомарт Токаев. 

 

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