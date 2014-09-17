Правительству предложили рассмотреть вопрос вовлечения пенсионных накоплений в экономику Казахстана Экономика 660 Асхат Ниязов

Пенсионные накопления граждан Казахстана нужно привлекать в экономику страны, считает исполнительный директор Ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий РК Николай Радостовец, передает корреспондент Kazpravda.kz.



"Мы в Национальной палате предпринимателей обсуждаем вопросы: нужно ли трогать национальный фонд, просить деньги или пойти по другому пути. Уже в течение 15 лет идет дискуссия – использовать ли пенсионные накопления в экономике Казахстана. В свое время я работал министром труда, и тогда мы этот вопрос поднимали. К сожалению, эти деньги до сих пор обслуживают обязательства других государств, других, не казахстанских компаний", – заявил Николай Радостовец на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК.



Поэтому, продолжил он, Ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий вносит конкретное предложение в Правительство: "Мы ставим вопрос перед Правительством – проработать до конца года механизм вовлечения пенсионных денег в экономику Казахстана. Кто-то спросит: наши деньги куда-то пойдут? Я абсолютно убежден, что если деньги будут привлечены в отечественную экономику под гарантию банков и страховых компаний, то будет двойная гарантия. Сейчас Министерство энергетики предложило целый ряд месторождений интересных к разработке. Почему мы используем деньги извне? А свои деньги отдаем куда-то?!"



По мнению Николая Радостовца, если пенсионные деньги вовлечь в оборот, то выиграют и те, кто в будущем уйдет на пенсию. "Это будут не 6% годовых, а значительно больше. Поэтому я бы хотел, чтобы все общество понимало: не надо свои деньги давать кому-то использовать. Деньги приносят деньги, а в нашем случае – новые рабочие места и новые налоги. Мы неправильно сейчас поступаем, отдавая эти деньги, обслуживая те или иные зарубежные структуры", – резюмировал глава ассоциации.



