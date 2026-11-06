Право быть неудобным

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Ирина Логвинова
собственный корреспондент по Мангистауской области

Есть одна вещь, которую я все чаще замечаю в разговорах о подростках: взрослые очень любят рассуждать о том, какими должны быть хорошие родители.

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini AI

Терпеливыми, понимающими, внимательными, мудрыми. Они должны интересоваться жизнью ребенка, поддерживать, не давить, соблюдать личные границы и при этом сохранять авторитет.

Список можно продолжать бесконечно. И чем больше я об этом думаю, тем сильнее сомневаюсь в самом понятии «правильный родитель». Кто определяет эту правильность? И существует ли универсальная формула, по которой можно вырастить счастливого и уверенного в себе человека?

Мне кажется, в отношениях с подростками взрослые часто попадают в ловушку собственной правоты. Мы старше, опытнее, многое уже прошли и, разумеется, лучше знаем, чем может закончиться тот или иной поступок.

Подросток не хочет рассказывать, как прошел день, – мы требуем объяс­нений. Не соглашается с нашим мнением – обвиняем в неуважении. Закрывает дверь комнаты – воспринимаем почти как личное оскорбление. А резкий ответ легко превращает разговор в лекцию о воспитании и родительском авторитете.

Мы забываем, что перед нами уже не тот малыш, который безоговорочно верил каждому нашему слову. Он начинает сомневаться, спорить, искать собственные ответы. Это нормальная часть взросления, просто родителям не всегда легко быть свидетелями этого процесса.

Я не уверена, что существует понятие «хорошие родители» в том смысле, в котором мы привыкли его употреблять. Конечно, ребенок должен быть в безопасности, получать заботу, внимание и любовь. Но дальше начинаются нюансы. Один родитель считает правильным строгий контроль, другой дает больше свободы. Один требует хороших отметок, другой ставит на первое место эмоциональное состояние. Кто из них прав? И можно ли измерить качество родительства количеством кружков, проверенных домашних заданий и совместных ужинов?

Мы часто судим о семье по внешним признакам: ребенок хорошо учится, вежливо разговаривает со взрослыми, занимается спортом – значит родители все делают правильно. Подросток грубит и закрывается в комнате – значит что-то упустили. Но мы не знаем, что происходит за закрытыми дверями и какой ценой достигается эта благополучная картинка.

Я иногда пытаюсь вспомнить себя подростком. И не могу точно определить, когда все это началось и в какой момент закончилось. Игрушки перестали интересовать, детские увлечения казались несерьезными, а как быть взрослой и куда двигаться – было совершенно непонятно. Наступил тот самый период гормонального ужаса, когда внутри будто одновременно включили все возможные эмоции, а инструкции к ним не приложили.

Я могла вспыхнуть из-за пустяка, замкнуться, нагрубить, демонстративно обидеться. Хотелось, чтобы меня оставили в покое, но одновременно было обидно, если никто не замечал моего состояния. Хотелось самостоятельности, но было страшно принимать решения одной. Подозреваю, окружающим со мной тоже было непросто.

Сейчас понимаю: меньше всего в тот период мне нужны были длинные объяснения на тему «почему взрослые правы, а я еще ничего не понимаю в жизни». Не хотелось, чтобы каждое слово разбирали на предмет дерзости, а каждую ошибку превращали в воспитательный урок. Мне хотелось, чтобы меня просто попытались понять. Не обязательно согласиться или одобрить все мои поступки. Больше всего мне хотелось принятия. Чтобы можно было быть колючей, странной, иногда вредной, не всегда приветливой и не слишком удобной – и все равно оставаться любимой.

Это не значит, что подросткам все можно. Границы, правила и ответственность необходимы. Но, может быть, нам стоит реже воспринимать их поведение как личный вызов и чаще спрашивать себя: что сейчас происходит с моим ребенком? Не как заставить его вести себя правильно, а что ему нужно от меня в эту минуту?

#дети #семья #общество #родители #воспитание

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