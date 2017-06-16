​Право на адвоката

Актуальные вопросы обеспечения конституционных прав граждан и иных лиц на получение квалифицированной, в том числе бесплатной юридической, помощи обсуждены на расширенном заседании Комиссии по правам человека при Президенте РК, которое прошло под председательством Куаныша Султанова.

В работе заседания комиссии также приняли участие представители органов законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти, международных и неправительственных организаций, адвокатуры, общественности и СМИ. С докладами по теме выступили министр юстиции РК Марат Бекетаев и председатель Республиканской коллегии адвокатов Ануар Тугел.

Основной акцент был сделан на укрепление института адвокатуры в Казахстане, обеспечение состязательности и равноправия сторон в уголовном процессе и на другие наболевшие вопросы.

Выступавшие члены комиссии отметили, что основное назначение адвокатуры как одного из важнейших правовых институтов страны – содействие государству в реализации конституционных прав граждан и иных лиц на получение квалифицированной юридической помощи, а также на защиту их прав и законных интересов. В ходе обсуждения члены и эксперты комиссии рекомендовали развивать институт адвокатуры в Казахстане, повышать роль защитников в рамках уголовного судопроизводства и судебных решений. А также установить эффективные правовые механизмы реализации процессуальных прав адвоката как активного участника уголовного процесса.

Было отмечено, что в стране институт адвокатуры представлен Респуб­ликанской коллегией адвокатов и 16 территориальными коллегиями общей численностью порядка 4 тыс. специалистов. Рекомендовано упростить допуск квалифицированных юрис­тов к профессии адвоката, внедрить институт обязательного страхования ответственности адвокатов, а также разработать и внедрить механизм контроля качества оказанных бесплатных юридических услуг населению.

Как сообщили в КПЧ, рекомендации комиссии, выработанные на заседании, будут доведены до сведения Главы государства, Парламента и Правительства страны.