Ориентироваться на реалии внутри государства

В отчете представители ОБСЕ призывают конкретизировать ряд норм законопроекта, так как они, по их мнению, слишком обширны и дают «простор» для трактовки, а это, в свою очередь, создает условия для коррупции. Сторонники же законопроекта считают, что документ олицетворяет запрос казахстанцев защитить их право на безопасность.

В заседании, которое прошло в Мажилисе, приняли участие представители госорганов, непарламентских партий, НПО, известные общественные деятели и правозащитники, теологи, а также международные эксперты.

Предваряя презентацию отчета, которая длилась почти четыре часа, руководитель рабочей группы по законопроекту Жанат Джарасов поблагодарил БДИПЧ/ОБСЕ за оперативную работу по подготовке предварительного заключения. В свою очередь глава Офиса программ ОБСЕ в Астане Дьердь Сабо выразил удовлетворение в связи со столь обширным обсуждением законопроекта с привлечением международных организаций.

– Я считаю, что это было образцовое сотрудничество. Мы будем стараться и дальше с вами сотрудничать по этим вопросам, так строить нашу программу, нашу деятельность, чтобы все насущные вопросы плодотворно обсуждались, – отметил Д. Сабо.

Экспертное заключение озвучила советник по законодательству Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Анна-Лиза Шатела. Как уже было сказано, ОБСЕ считает важным дать более четкие формулировки в некоторых положениях законопроекта. В частности, это касается таких понятий, как «пропаганда терроризма», «вербовка», «подготовка к акту терроризма».

Советник затронула, в частности, вопросы усиления ответственности за нарушения правил регистрации граждан. Напомним, что норма об обязательной регистрации казах­станцев по месту нахождения в течение 10 дней с момента прибытия была одной из наиболее спорных и обсуждаемых в блоке поправок о противодействии экстремизму.

По словам А. Шателы, целью регистрации в странах ОБСЕ является гарантирование политических и гражданских прав, обеспечение возможности получения государственных услуг. Однако регистрация не является эффективным способом борьбы с терроризмом. Докладчик отметила, что в некоторых странах пытались использовать регистрацию как средство борьбы с терроризмом, но не добились успеха.

Этот же вопрос на заседании вновь поднял правозащитник Евгений Жовтис.

Президент общественного фонда «Фонд развития парламентаризма в Казахстане» Зауреш Батталова, поддержав инициативу депутатов обсудить законопроект совместно с ОБСЕ, отметила, что дискуссия пойдет на пользу проекту закона. Она подчеркнула, что сомнений в необходимости ужесточения ответственности за, например, хранение оружия нет, аргументация против этих норм отсутствует.

– Основные вопросы, по которым мы выступаем, касаются гражданских и политических прав и свобод граждан, один из них – право на свободу передвижения и выбор места жительства, – сказала она.

В свою очередь руководитель рабочей группы Ж. Джарасов отметил, что регистрация физических лиц по месту проживания в Казахстане прак­тикуется уже более 20 лет. Однако в связи с наличием в предлагаемых нововведениях определенных коррупционных рисков Комитет Мажилиса по международным делам, обороне и безопасности совместно с правоохранительными органами пересмотрел их. В итоге проекты предложенных норм исключены из законопроекта, а взамен выработаны альтернативные предложения.

Исполнительный директор ОФ «Хартия за права человека» Женис Турмагамбетова, рассуждая о природе терроризма, отметила, что причины его возникновения обусловлены социальными факторами. И пока не будут решены вопросы социального самочувствия граждан, уровень опасности снижаться не будет. Безо­пасности страны способствует и общий уровень образованности ее граждан.

С этим мнением, однако, не согласна другой представитель граж­данского общества – президент ОФ «Центр помощи пострадавшим от деструктивных религиозных течений» Юлия Денисенко, которая не понаслышке знакома с людьми, попавшими в сети деструктивных организаций. На ее взгляд, мнение о том, что именно маргинальные слои населения пополняют ряды экстремистских, террористических организаций, необоснованно.

– Это далеко не так. Среди людей, которые ко мне обращаются за реабилитацией, не было даже со средним образованием. Все – с высшим и с достатком. Сегодня цель экстремистских организаций – не уязвимые люди, они им не нужны. Нужна реклама, красивая, качественная, люди, которые способны что-то дать организации, вербуется весьма прогрессивная молодежь, – отметила она.

Ю. Денисенко выразила солидарность со многими замечаниями отчета БДИПЧ/ОБСЕ, но как практик, ежедневно сталкивающийся с людьми, завербованными сектами, считает, что общество вправе требовать от государства механизмов защиты и противостояния существующим вызовам. Реакция казахстанцев на произошедшие в стране известные печальные события тому подтверж­дение.

– Я часто посещаю регионы нашей страны, и везде граждане задают один и тот же вопрос: почему государство не ограничивает деятельность этих организаций? Поэтому мы должны ориентироваться в первую очередь на тенденции, которые существуют внутри государства, на те факторы, которые диктует нам наша внутренняя ситуация, – подчеркнула Ю. Денисенко.

По ее словам, прямое мнение международных экспертов, безусловно, важно, но…

– Депутатский корпус должен ориентироваться на мнение своего избирателя и не думать о том, как завтра отчитываться перед международными организациями, если в стране существуют угрозы. В первую очередь отчет вы несете перед своим народом. И мы, как представители гражданского общества, тоже, – сказала она.

Деликатный экстремизм?

Анализ заключения, представленного ОБСЕ, породил несколько воп­росов у заместителя председателя партии «Бірлік» Толегена Куанышева. Он согласился: да, миссия ОБСЕ – это соблюдение прав человека во всех государствах, являющихся членами ОБСЕ. Однако не стоит забывать, что у каждого государства своя правовая база, выработанная на различных исторических этапах развития. Второй немаловажный фактор – уровень террористической угрозы в разных странах разный, поэтому у каж­дой страны должен быть свой подход в решении проблем терроризма.

Что же смущает представителя партии «Бірлік»? Т. Куа­нышев, в частности, недоумевает по поводу предложения экспертов от ОБСЕ не применять уголовную ответственность в отношении лиц, пропагандирующих терроризм… простыми высказываниями. При этом эксперты не предлагают механизмов определения простоты или сложности высказывания на момент их артикулирования. Да и каким образом можно будет в принципе это определить, если озвучено оно было не в публичном месте?

– Что имели в виду эксперты в данном случае? – задается вопросом Т. Куанышев.

Второй непонятный Т. Куанышеву пункт – мнение экспертов о том, что незаконным можно признать лишь финансирование насильственного экстремизма. Если следовать этой логике, бывает ненасильственный, деликатный, нежный, душевный экстремизм?..

В ходе заседания из уст экспертов БДИПЧ/ОБСЕ не раз звучали ссылки на необходимость баланса между правами человека и безопас­ностью. Свое мнение на этот счет о том, что государство прежде всего ориентируется на право человека быть защищенным, высказали представители гражданского сектора. присоединился к нему и депутат Павел Казанцев.

– Нужно обязательно учитывать этот баланс. Но на кону стоят те более 20 погибших в двух последних террористических актах, их родные и близкие, а также сотни спасенных благодаря принятым превентивным мерам. Все эти факторы мы стараемся учитывать, – сказал депутат.

Далее депутат точечно «прошелся» по пунктам заключения БДИПЧ/ОБСЕ. Так, организация считает необходимым пересмот­реть запрет на использование сотовых телефонов, имеющих в своем составе функ­ции крипто­графической защиты информации. Возможно, эксперты недостаточно внимательно читали законопроект, так как на самом деле предлагаемая редакция проекта предусмат­ривает запрет только на ввоз, производство, распространение и эксплуатацию сотовых телефонов лишь с измененными IMEI-кодами, а также программное обеспечение, оборудование, предназначенное и используемое для изменения IMEI-кодов сотовых телефонов, абонентских устройств.

– Статья не вводит запрет на использование сотовых телефонов, имеющих в своем составе функции криптографической защиты информации. Сотовые телефоны, имеющие уникальный IMEI-код и функции криптографической защиты информации, будут находиться в свободном доступе. Поэтому, я полагаю, у нас с рекомендациями полный консенсус, – сказал депутат.

Также П. Казанцев уточнил для экспертов ОБСЕ, готовивших отчет, что ограничение связи будет происходить только в экстраординарных случаях, когда идет, допустим, антитеррористическая операция.

– Поправка подразумевает лишь временное отключение сети и средств связи конкретному лицу или группе. Данное мероприятие не предусматривает вмешательство в частную жизнь, отсутствие права на неприкосновенность жилища, вторжение в личную тайну и так далее. Более того, мы внесли поправку, которая не только конкретизирует орган, но и конкретизирует должностных лиц, которые имеют право принимать то или иное решение об ограничении связи, – сказал П. Казанцев.

Соблюсти баланс

Ряд присутствовавших на заседании экспертов констатировали, что в отчете ОБСЕ критикуются нормы, которые соответствуют стандартам FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering – Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), межправительственной организации, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Более того, исполнительный директорат Контртеррористического комитета ООН считает, что антитеррористическое законодательство Казахстана соответствует резолюциям Совета Безопасности ООН!

Депутат Василий Олейник тоже констатирует, что, усиливая уголовную ответственность и наказание за преступления, связанные с терроризмом и экстремизмом, мы учитываем международные стандарты в этой сфере, закрепленные в ряде международных правовых документов, и подтверждаем свою приверженность принципам уважения и защиты прав человека в условиях борьбы с терроризмом.

– Я, как депутат и по специальности правовед, могу с уверенностью сказать, что преступления данной категории относятся к тяжким и особо тяжким преступлениям, что прямо указывает на их насильственный характер. Уголовная ответственность и наказание за них соответствуют международным стандартам в области прав человека и принципов наказания, – сказал он.

Мажилисмен Бактыкожа Измухамбетов напомнил экспертам от ОБСЕ, что Казахстан в отличие от стран Европы находится в непосредственной близости со странами, где за последние годы совершались и продолжают совершаться военные конфликты, многочисленные террористические акты с большими человеческими жертвами. В этих странах одна часть исламских религиозных движений приняла радикальную форму и сгруппировалась вокруг радикальных экстремистских организаций, проповедующих джихад.

– Эта мировая опасность не обошла, к сожалению, и нашу страну. О фактах сегодня говорили и будут говорить, только поэтому наша страна вынуждена пересмотреть закон «Об экстремизме и терроризме» в сторону ужесточения, – сказал он.

Совершенно однозначно было отмечено, что время дезавуирования понятия пропаганды терроризма и тем самым смягчения ответственности за это прошло. И сегодня Европа, как никто другой, должна это понимать. Наоборот, законопроектом конкретно и обоснованно изложена ответственность за пропаганду терроризма.

Подвел итоги заседания председатель Комитета Мажилиса по международным делам, обороне и безопасности Маулен Ашимбаев. Он поблагодарил Офис ОБСЕ в Казахстане и лично посла Д. Сабо, экспертов БДИПЧ/ОБСЕ за оперативное проведение экспертизы по законопроекту.

– Очень важные комментарии мы получили от экспертов ОБСЕ, эти комментарии охватывают как общие концептуальные вопросы, так и конкретные нормы законопроекта. С какими-то замечаниями и предложениями мы согласны, где-то у нас есть своя позиция, где-то готовы обсуждать те или иные положения, – подчеркнул депутат, отметив, что оценки и комментарии БДИПЧ/ОБСЕ будут учтены при дальнейшей работе над законопроектом.

М. Ашимбаев отметил, что защита прав человека – это базовый принцип, который разработчики стараются учитывать в каждой норме.

– Но в то же время нужно отметить, что не только в Казахстане, но и во многих развитых странах, странах ОЭСР, в частности, в США и Великобритании, когда осуществляются на практике реальные шаги по борьбе с экстремизмом и терроризмом, не всегда удается обеспечивать права человека. Я думаю, эксперты ОБСЕ лучше нас это знают. Мы должны найти правильный баланс в законопроекте, для этого работаем открыто с международными организациями, с общественностью, с правозащитниками и вместе ищем этот баланс, – сказал депутат.

М. Ашимбаев выразил уверенность, что общими усилиями будет принят такой закон, который сможет работать на усиление борьбы с экстремизмом и терроризмом в нашей стране, но в то же время обеспечивать базовые права наших граждан. А одно из базовых прав гражданина любого государства – право быть защищенным.