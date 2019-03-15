​Право на детство без насилия

Документом вносятся поп­равки в 6 кодексов и 6 законов. Принятые Сенатом нормы предусматривают создание законодательной основы для организации функционирования центров поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также включение данных центров в перечень организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка. Согласно поправкам вводится обязанность работников сферы здравоохранения и социальной защиты населения о незамедлительном информировании правоохранительных органов о фактах совершения несовершеннолетними или в их отношении действий или бездействия, содержащих признаки уголовного или административного правонарушения.

В ходе обсуждения сенаторы поддержали закон, отметив его своевременность. Напомним, что ранее спикер Сената Касым-Жомарт Токаев на заседании «круг­лого стола», посвященном Году молодежи, сказал, что участившиеся случаи насилия и издевательств в школах – это упущение в работе всех госорганов. Нельзя больше закрывать глаза на эту проблему, нужны системные меры, подчерк­нул тогда спикер.

По инициативе сенаторов усиливается уголовная ответственность за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних. Это касается наказания за изнасилование и насильственные действия в отношении несовершеннолетних со стороны родителей, отчимом, мачехой, педагогов, опекунов. Пре­дусматривается наказание по этим статьям в виде лишения свободы на срок от 12 до 17 лет. Ужесточено наказание за изнасилование в отношении малолетних.

Закон предусматривает важную норму: в отношении осуж­денных по данным статьям в обязательном порядке будет вводиться пожизненный запрет занимать педагогические долж­ности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними.

Рассмотрев также в двух чтениях поправки по вопросам развития бизнес-среды и регулирования торговой деятельности, сенаторы направили документ в Мажилис со своими поправками. Так, сенаторами уточнены нормы по пилотным проектам с целью ограничения их применения только при налоговом администрировании. Кроме того, восстановлена норма, касающаяся контроля Комитета государственных доходов по экс­портным сделкам, совершенным на товарной бирже с биржевыми товарами, дополнены нормы в части дальнейшей модернизации судопроизводства в соответствии с концепцией проекта закона, а также исключены правовые пробелы и несоответствия отдельных законодательных актов.

Сенат ратифицировал Рамочное соглашение между правительствами Казахстана и Узбекистана о некоторых вопросах сотрудничества в сфере энергетики. Соглашение, подписанное в Ташкенте 16 сентября 2017 года, направлено на стимулирование сотрудничества в нефтегазовой сфере, нефтегазохимии и электроэнергетике, бесперебойное снабжение южных регионов Казахстана природным газом. В соглашении отражена заинтересованность узбекской стороны в поставках нефти казахстанского происхождения в объеме до 2 млн тонн в год. Узбекская сторона гарантирует своевременное завершение строительства нефтетранспорт­ной и нефтеперерабатывающей инфраструктуры на территории Узбекистана для обеспечения прие­ма запланированных объемов неф­ти. Предусматривается создание Координационного совета, который будет осуществлять регулирование и контроль за своевременным исполнением мероприятий. Сог­лашением регламентируется, что казахстанская сторона до ввода в эксплуатацию магистрального нефтепровода Шымкент – Джизак облагает услуги по транспортировке нефти по магистральному трубопроводу налогом на добавленную стои­мость по нулевой ставке. При этом для целей возврата налога на добавленную стоимость в соответствии с налоговым законодательством Казахстана услуги по транспортировке нефти по магистральному трубопроводу рассматриваются казахстанской стороной как меж­дународная перевозка.

В ходе заседания сенаторы избрали на должность судьи Верховного суда Мейрамбека Таймерденова.